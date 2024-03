Cea mai dură reacție după ce Simona Halep a aflat că i-a fost redusă suspendarea

Ben Rothenberg, un jurnalist sportiv din Washington, care i-a scris biografia lui Naomi Osaka, a postat un mesaj pe rețelele sociale după ce TAS a dat verdictul în cazul de dopaj al Simonei Halep.

Așadar, Ben Rothenberg a insinuat faptul că Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne ar fi picat în plasă cu argumentele Simonei Halep în ce privește nevinovăția sa.

”TAS a redus dramatic suspendarea Simonei Halep după ce a fost depistată pozitiv pentru roxadustat în 2022, de la două suspendări de doi ani la nouă luni, ceea ce înseamnă că ea poate juca.

Spre deosebire de ITIA, CAS a ’mușcat’ argumentul contaminării”, a scris jurnalistul pe rețelele sociale.

BREAKING:

Court of Arbitration for Sport dramatically reduced Simona Halep’s penalty from her positive test for roxadustat in 2022, from *two four-year bans* to just a post-dated *nine months*, meaning she is eligible to play.

Unlike ITIA, CAS bought the contamination argument. pic.twitter.com/NJwJEVYqFd