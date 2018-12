Situatie ireala la un club din Liga 1! Patronul, SOMAT public sa renunte la echipa: "E mai bine asa pentru toti"

Situatia de la Poli Iasi e unica.

Oficialii clubului Poli Iasi i-au propus public lui Horia Sabo sa renunte la contractul de asociere cu echipa. In acest fel, oficialii spera ca perioada de tensiune din cadrul clubului sa dispara in aceasta iarna.

"Prin intermediul acestui comunicat, subscrisa Asociatia Club Sportiv Municipal Politehnica Iasi, reprezentata de presedintele Consiliului Director, Leonid Antohi, face public ca astazi, 10 decembrie 2018, a fost inaintata adresa prin care se solicita asociatului Sabo Vlad Horia un raspuns cu privire la incetarea pe cale amiabila a contractului de asociere nr. 396 din 08.06.2018. Pe aceasta cale dorim sa punem capat, in mod amiabil si civilizat, tensiunilor si situatiei prejudiciabile create, atat la club, cat si in randul suporterilor, prin modul in care asociatul, domnul Horia Vlad Sabo, a actionat direct si indirect prin persoanele pe care le-a angajat la club dupa venirea in asociere.

Se asteapta raspunsul acestuia, cu privire la incetarea amiabila a contractului de asociere, prin acordul partilor, pana la data de 11.12.2018”, scrie in comunicatul de presa al clubului.

Poli Iasi e pe locul 8, la 3 puncte de playoff in acest moment.

Recent, antrenorul Flavius Stoican a acuzat ca lupta din cadrul conducerii afecteaza rezultatele echipei din acest sezon. Poli Iasi a jucat in playoff in sezonul trecut.

