Situatie fara precedent la FCSB! Motivul pentru care un titular a REFUZAT sa semneze injumatatirea salariului 

Gigi Becali a redus salariile jucatorilor lui FCSB din cauza pandemiei de coronavirus, insa nu toti au fost de acord.

Patronul FCSB a dezvaluit ca le-a injumatatit salariile jucatorilor sai, insa a declarat la Digi Sport ca au fost cativa care au refuzat sa semneze contractele de injumatatire.

Adi Popa, Harlem Gnohere, Cristi Balgradean, Momcilovic si Stan au fost trimisi in somaj tehnic de Gigi Becali, iar doi jucatori carora le-a oferit posibilitatea de injumatatire a salariilor au refuzat.

"Planic si Soiledis sunt cei doi care nu au semnat injumatatirea contractelor, cum le-am cerut. Nu sunt in Bucuresti, vom vedea ce va fi", a declarat Gigi Becali pentru Digi Sport.

Motivul refuzului lui Soiledis este banal

Impresarul fundasului grec, Florin Vulturar, a declarat pentru Pro Sport motivul pentru care Soiledis nu a semnat pana acum injumatatirea contractului, desi este dispus sa o faca.

"Am vorbit cu Soiledis. El se afla acasa in Grecia. Baiatul va semna actele pentru reducerea salariului, nu este o problema. Insa, doreste ca actele sa ii fie trimise in limba engleza, deoarece vrea sa inteleaga ce scrie in document. Azi ii voi trimite actul aditional scris in limba engleza", a declarat Vulturar pentru Pro Sport.