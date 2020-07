Situatie exploziva la Sepsi! Antrenorul Grozavu ar putea avea plangere penala, daca nu pleaca la finalul sezonului

Desi covasnenii s-au calificat in finala Cupei Romaniei, spiritele sunt incinse in vestiar, dupa ce antrenorul Leo Grazavu ar fi aplicat corectii fizice unor jucatori mai tineri.

Presa a scris ca antrenorul lui Sepsi, Leo Grozavu, l-ar fi lovit pe juniorul Calin Popescu (18 ani), dupa meciul cu Poli Iasi pierdut in campionat (1-3), la finalul unui dejun al echipei in care fotbalistul a folosit telefonul mobil, lucru interzis de regulamentul de ordine interioara. A doua zi, tehnicianul l-ar fi injurat si lovit si pe Lorand Fulop (22 ani), care ar fi scos telefonul din buzunar in timpul unui pranz pentru a citi un mesaj de la sotia sa, de aceasta data episodul desfasurandu-se de fata cu toti colegii. Antrenorul i-ar fi spart telefonul aruncandu-l de peretele restaurantului in care se aflau, iar Istvan Fulop, fratele mai mare al jucatorului agresat, a fost cu greu oprit de colegi sa nu intevina in conflict.

Ulterior, Grozavu si Cornel Sfaiter, presedintele lui Sepsi, au organizat o masa de impacare intre fratii Fulop si jucatorii din anturajul lor si antrenor, dar Lorand nu a vrut sa participe. Acesta ar fi fost chiar incurajat de o parte dintre colegi de echipa sa depuna plangere la politie pentru agresiune si distrugere, daca antrenorului ii va fi oferita prelungirea contractului scadent la finalul acestui sezon, ei anuntand ca sunt gata sa depuna marturie despre acest episod violent. Mai multi jucatori ar fi transmis patronului Laszlo Dioszegi ca accepta ca Grozavu sa ramana antrenor cel mult pana la finalul sezonului, pentru a nu se pune in pericol obiectivul de supravietuire in Liga 1, echipa fiind la doar 3 puncte de locul de baraj, si sansa de a castiga Cupa Romaniei, dar ca atmosfera existenta acum in cadrul lotului ar fi una toxica.

Leo Grozavu nu este la primul astfel de episod, el fiind cunoscut pentru accesele de furie la adresa jucatorilor sai, fiind considerat unul dintre cei mai duri antrenori din Liga 1. Se stiu cel putin doua acte de agresiune asupra propriilor jucatori si unul fata de un adversar, in care nu a fost in stare sa isi stapaneasca nervii. In 2011, pe cand detinea functia de manager al clubului din Copou, Grozavu l-a palmuit puternic pe jucatorul iesean Narcis Badic. In iunie 2015, Grozavu si Deyvidas Matulevicius au fost la un pas de incaierare, dupa ce tehnicianul lui FC Botosani a vrut sa-i dea o palma atacantului lituanian de la Pandurii Tg. Jiu. In 2017, antrenorul l-a agresat fizic, l-a injurat si amenintat chiar pe banca de rezerve pe Catalin Golofca, in timpul unui meci televizat al lui FC Botosani, in care fotbalistul fusese introdus in minutul minutul 32 si a fost schimbat in minutul 83 al meciului cu Astra, iar acesta a iesit nemultumit de pe teren. La ultimul incident, presedinte al clubului botosanean era tot Cornel Sfaiter, seful de acum al lui Sepsi.