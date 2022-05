Sinceritatea lui Camora: "Ne-am bucurat după rezultatul FCSB-ului". Care au fost atuurile CFR-ului

CFR Cluj a mai câştigat campionatul în 2008, 2010, 2012, 2018, 2019, 2020 şi 2021.

La meciul CFR Cluj – Universitatea Craiova 2-1 au marcat: Boateng ‘2, Debeljuh ’56 / Mateiu ‘61

CFR Cluj a câştigat al cincilea său titlu consecutiv de campioană a României la fotbal, duminică seara, după ce a învins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 2-1 (1-0), pe teren propriu, într-un meci din etapa a 9-a, penultima, a fazei play-off a Ligii I.

Echipa antrenată de Dan Petrescu are patru puncte avans faţă de principala sa urmăritoare, FCSB, înaintea ultimei etape din play-off. De remarcat că la finalul sezonului regulat, CFR avea 14 puncte în plus faţă de FCSB.

Ce a declarat Camora după al cincilea titlu consecutiv

"O bucurie enormă, foarte mare. Un titlu meritat. S-a vorbit prea mult după cele două înfrângeri, dar dacă ne gândim la toate punctele, e un titlu meritat. Au fost adversari foarte buni, nu vreau să jignesc pe nimeni. Totul e pe presiune la noi. Chiar și îmbătrâniți, am demonstrat că putem.

După rezultatul de ieri, ne-am gândit să luam campionatul la noi acasă. Era o oportunitate foarte bune, așa că am vrut să rezolvăm deja. Am fost foarte bine organizați. Am văzut fiecare meciul în cameră, dar la final ne-am bucurat, sincer", a declarat Camora la finalul partidei.