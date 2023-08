Ireal! A fost transferat ca un mare star în Arabia Saudită, dar pleacă după o lună și șase meciuri

Printre aceștia se numără și João Pedro Neves Filipe ”Jota” (24 de ani), pentru care Al-Ittihad a plătit 29 de milioane de euro pentru a-l transfera de la Celtic, o sumă-record în istoria campioanei Scoției.

Doar că portughezul nu a rezistat foarte mult în Arabia Saudită și va pleca de la echipa pentru care evoluează și Karim Benzema, anunță presa din zona Golfului. Motivele deciziei nu sunt, momentan, cunoscute.

Rămâne de văzut în ce condiții se va produce despărțirea dintre cele două părți, având în vedere că arabii au plătit o sumă consistentă pentru a-l transfera pe Jota de la Celtic.

???? Jota is already set to leave Al-Ittihad, just one month after moving to Saudi Arabia! ???????? ????❌????????

No additional information has been given on the reason for his departure. ????

(Source: @m_bukairy ) pic.twitter.com/qHZw2PCW5P