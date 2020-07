Se reinventeaza pe bani putini! Becali da timpul inapoi si inchide seiful! Care sunt priemele transferuri pe care le face pentru noul sezon

Becali schimba politica de transferuri!

Dezamagirile ultimelor sezoane, criza generala provocata de pandemie, dar si investitia in Academia FCSB din Berceni il fac pe Becali sa regandeasca strategia de achizitii. Patronul FCSB a recunoscut ca va mai plati doar pentru achizitia a doi jucatori: un fundas central si un atacant. In rest, Vintila (sau noul antrenor care va conduce echipa de pe banca in noul sezon) va trebui sa se bazeze pe lotul actual, plus intaririle venite dintre jucatorii aflati in proprietatea FCSB. Practic, Becali revine la planul din 2009, cand l-a adus pe Bergodi sa-i reconstruiasca echipa cu Onicas, Ninu, Andrei Ionescu, Iacob, Tudose sau Ochirosii in 11-le de baza. Atunci, Becali a renuntat rapid la reorientarea catre academie si a inchis 'gradinita'.

Acum, cele mai solide optiuni par sa fie Horsia, Serban, Tarnovanu (toti la Poli Iasi), Adrian Sut (Academica Clinceni) si Gabriel Simion (Astra). Toti au prins minute in Liga 1 la echipele unde au fost trimisi temporar, iar staff-ul tehnic va fi pus sa evalueze oportunitatea integrarii lor in lotul pentru noul campionat.

Desi ii mai are sub contract si pe William De Amorim sau Claudiu Belu, Becali e asteptat sa-i refuze pe ambii. Brazilianul adus de la Astra ca mare vedeta in 2016 nu l-a convins pe patron si a plecat dupa numai doua sezoane, in timp ce Belu a cazut rapid in dizgratie. Fundasul dreapta transferat tot de la Giurgiu a prins 9 meciuri ca stelist, apoi a fost cedat la Voluntari, in ianuarie. De serviciile lui e interesata fosta sa echipa, Astra, care l-ar vrea in locul lui David Bruno. Portughezul crescut de Porto planuieste sa revina acasa dupa un sezon in Liga 1.