FCSB are un început perfect de campionat și pentru că antrenorul Elias Charalambous mizează pe un lot consistent. Cipriotul beneficiază de dublură pentru fiecare post și a ales în acest sezon să marșeze și pe o rotație a cadrelor. Strategia s-a dovedit a fi eficientă.

Unul dintre cei remarcați pentru cum au evoluat până acum în tricoul formației bucureștene este Mihai Lixandru, mijlocaș în vârstă de 22 de ani, cotat la 300.000 de euro de Transfermatkt, care poate evolua chiar pe mai multe poziții.

Se naște o nouă stea la FCSB: Mihai Lixandru

Lixandru, care a impresionat și la Gaz Metan Mediaș, e lăudat de exigentul patron de la FCSB, Gigi Becali. "El nu se știe unde, dar va fi titular. Ori fundaș central, ori mijlocaș, dar va fi titular", a declarat Gigi Becali, într-un interviu, luni dimineață.

Lixandru a adus cele trei puncte în victoria FCSB-ului, scor 1-0, cu FC Botoșani, într-o partidă a etapei a 12-a din Superliga. Mijlocașul a avut simț de anticipație și a lovit cu capul, imparabil, mingea teleghidată din corner de Florinel Coman.

”Lixandru este un jucător foarte bun, îl ştiu de când era la Mediaş. Este şi polivalent, juca şi în spatele vârfului cu Ilie Poenaru şi o făcea foarte bine”, a spus recent Răzvan Pleșca la Prima Sport. înalt de 1,85 m, Lixandru (22 de ani) poate evolua atât ca fundaș central, cât și ca mijlocaș în fața apărării sau ca inter.

Lixandru mai are contract cu gruparea patronată de Gigi Becali până pe 30 iunie 2025. E cotat la 300.000 de euro.

Nicolae Dică: "Mihai Lixandru e un plus pentru FCSB"

Fost antrenor la FCSB și fost decar adulat de publicul din Ghencea, Nicolae Dică (43 de ani) a lucrat cu Lixandru la Mioveni.

"Pe Lixandru l-am avut la Mioveni, a mai jucat la Pandurii fundaș central, poziția lui e de mijlocaș central, dar este un jucător bun. Dacă-l folosești fundaș central o perioadă mai lungă, îți poate da randament. E un plus pentru FCSB. Dacă i se va da încredere... Dacă va juca stoper pe partea dreapta îi va ajuta și mai mult pe cei de la FCSB", a declarat Nicolae Dică, recent, la televiziunea Orange Sport.

Și Charalambous l-a lăudat pe "Lix"

Elias Charalambous, antrenorul echipei FCSB, şi-a felicitat jucătorii după victoria obţinută sâmbătă, la Botoşani, dar l-a și lăudat pe Mihai Lixandru.

„A fost exact ceea ce am aşteptat. Astfel de meciuri sunt foarte dificile. A fost şi mai dificil că am avut vântul împotriva noastră în prima repriză. Ştiam că vom suferi. Nu am făcut cel mai bun meci al nostru, dar am câstigat puncte foarte importante. Sunt foarte fericit pentru Lix (Lixandru), pentru felul în care s-a antrenat, i-am şi spus că răsplata lui va veni, evoluţia lui este mai bună săptămână după săptămână. Avem multe meciuri de jucat şi toţi jucătorii trebuie să fie la un nivel înalt. Le mulţumim fanilor care au fost alături de noi!”, a declarat Elias Charalambous.