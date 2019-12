Se incinge lupta la varful Ligii 1! Cum arata clasamentul dupa 18 etape

Doar 4 puncte despart primele 4 clasate in Liga 1.

CFR ramane lider dupa runda 18, dar fotoliul de lider este amenintat serios. Trupa lui Dan Petrescu nu are victorie in deplasare in ultimele 7 meciuri, cel mai recent pas gresit fiind impotriva lui Hermannstadt, scor 1-1. Clujenii au 35 de puncte, cu 40 de goluri inscrise si 14 primite, insa Astra vine tare din urma.

Giurgiuvenii se afla la doar un punct in spatele liderului, dupa un parcurs fabulos in ultima luna: 6 victorii consecutive! Acestia au un golaveraj mai slab ca liderul CFR, doar 28 de goluri inscrise si 18 primite.

Podiumul este completat de Viitorul, care are 32 de puncte, dar si un joc mai putin disputat. In cazul unui succes in deplasarea de la Botosani, echipa antrenata de Gica Hagi va fi noul lider al Ligii 1.

In fine, Universitatea Craiova nu este nici ea iesita din carti, cu 31 de puncte, in 18 partide. Craiovenii s-au incurcat in ultimul meci de campionat, contra lui Sepsi, scor 1-0, si au ratat sansa sa se apropie la doar un punct de CFR Cluj.

Sezonul regulat se termina in luna februarie, primele 6 echipe calificandu-se in play-off, unde punctele vor fi injumatatite.