Se gândea la play-off, dar acum se teme de retrogradare! A intrat frica în conducerea unei formații din Superliga

Va fi o luptă strânsă în acest sezon, dar nu doar pentru titlu, ci și în zona roșie a retrogradării. Dinamo, FC Voluntari, FC Botoșani sau FCU Craiova sunt vizate de retrogradarea directă sau de locurile de baraj, pentru menținerea în prima ligă.

FCU Craiova s-a despărțit de Giovanni Costantino în urmă cu nici o lună, după ce Adrian Mititelu a răbufnit în urma rezultatelor dezavantajoase ale oltenilor cu italianul la cârmă. Tehnicianul a rezistat doar cinci luni pe banca tehnică a oltenilor, care se aflau în acel moment pe locul 12 în campionat, cu doar 31 de puncte acumulate.

FCU Craiova se teme să nu retrogradeze, deși se gândea chiar la play-off-ul Superligii

Trupa din Bănie l-a readus, ulterior, pe Nicolo Napoli pe banca tehnică, dar FCU Craiova tot are emoțiile retrogradării. A cedat în partida cu marea rivală din oraș, Universitatea Craiova, iar înaintea startului play-out-ului este pe poziție de baraj.

Conducător al clubului condus de familia Mititelu, Marcel Puşcaş a comentat situația prin care trece FCU Craiova și a declarat că se teme de retrogradare. Situația din clasament vorbește de la sine, chiar dacă formația din Bănie nu stă chiar rău dacă ne uităm la lotul pe care îl are Nicolo Napoli la dispoziție.

”Dacă ne uităm la clasament, e un semnal de alarmă (n.r. - în privința retrogradării). Sper să nu ajungem acolo. Botoşani e greu să-şi revină, dar nu imposibil. Dinamo a avut un start bun de an, va fi o nucă foarte tare pentru toate echipele din play-out, Oţelul e cu Dorinel în frunte. Voluntari nu are un lot rău. Are jucători cu mare experienţă.

Uite pe ce loc suntem! Nu ştiu dacă pericolul e real, dar nu suntem într-o situaţie bună. Să zicem că şi asta contează pentru orgoliu şi suporteri (n.r. eşecul cu Universitatea Craiova). Noi avem obiective diferite. Ei tot timpul au avut obiectiv câştigarea campionatului”, a spus Marcel Puşcaş, la Prima Sport.

FCU Craiova începe play-out-ul de pe poziție de baraj

FCU Craiova a încheiat sezonul regular cu 31 de puncte după 30 de etape disputate și a intrat în play-out-ul Superligii României cu 16 puncte acumulate după înjumătățire.

Pentru olteni urmează meciul cu Petrolul Ploiești de luni, 18 martie, de la ora 20:30, în prima etapă a play-out-ului.

Program play-out / prima etapă

Vineri, 17:30: ”U” Cluj - FC Botoșani:

Sâmbătă, 17:00: Oțelul Galați - Poli Iași

Duminică, 18:15: Hermannstadt - Dinamo

Luni, 17:30: UTA - FC Voluntari

Luni, 20:30: Petrolul - FCU Craiova