Partida se dispută pe stadionul Arcul de Triumf după ce FCSB nu a fost primită în Ghencea. Arena este însă mult prea mică pentru dimensiunea derby-ului, iar mulți fani de-ai celor două echipe sunt obligați să urmărească meciul în afara stadionului.

Cu câteva ore înainte de fluierul de start, suporterii au început să se deplaseze către stadion. Dinamoviștii s-au întâlnit în zona Ștefan cel Mare, iar apoi au mers împreună către stadion și au fost surpinși cântând și scandând.

Pentru acest meci, biletele au fost personalizate, obținute de fiecare pe baza cărții de identitate, astfel că suporterii dinamoviști care nu aveau numele pe bilete au fost obligați de către jandarmerie să își scrie numele pe tichete și să prezinte și o carte de identitate.

Nici fanii FCSB-ului nu s-au lăsat mai prejos și au venit la stadion încurajând echipa, însă folosindu-se de numele „Steaua”.

Gheorghe Mustață a anunțat câte bilete au primit dinamoviștii

Suporterii echipei lui Ovidiu Burcă vor avea pentru partida de sâmbătă seara 600 de bilete.

"Am discutat cu băieții de la Dinamo, am zis că din cauză că sunt prea mari cerințele de bilete, clubul a vrut să le dea 375 de bilete, eu am discutat cu reprezentanții peluzei, am ajuns la o concluzie, au și ei dreptate, stadionul este foarte mic, 350-375 nu e OK, am discutat la conducere să suplimentăm, le dăm 600 de bilete, să vadă că respectăm ce spunem, ne place spectacolul, fotbalul e pentru suporteri.

Oamenii trebuie să înțeleagă că nu e vina noastră, noi am făcut toate eforturile să jucăm pe un stadion mare”, a declarat Gheorghe Mustață, vineri după-amiază.