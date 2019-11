Scandal urias in Liga 1: "Ce bani mai vrea? Intelegerea a picat!" Gigi Becali, acuzat de un patron din Liga 1: "A uitat cum i-am dat jucatorul?"

Continua scandalul dintre FCSB si Botosani.

Valeriu Iftime recunoaste ca avea o anumita intelegere cu patronul FCSB in privinta unui viitor transfer al lui Golofca, insa aceasta intelegere a fost anulata de scandalul cu Mihai Roman.

FCSB a cerut ca Roman sa nu joace in meciul direct, clauza care i-a enervat pe moldoveni. Jucatorul ar fi putut intra pe teren doar daca Botosani ar fi platit 100.000 de euro catre FCSB pentru a debloca acea clauza.

"Ce bani mai vrea Gigi sa ii dau, acum dupa ce l-am vandut la CFR Cluj pe Golofca? Pai, a uitat cum i l-am dat pe Roman? Nu este treaba mea ce bani a mai pierdut Gigi cu Mihai Roman, ca am vazut ca a spus ca i-a dat 50.000 de euro sa scape de el si sa accepte sa vina din nou la Botosani.

Gigi s-a suparat degeaba si mi-a bagat aiurea clauza aia de 100.000 de euro la transferul lui Roman, atunci cand mi l-a dat inapoi. Nu l-am pacalit sub nicio forma cu Golofca. Este adevarat ca atunci cand mi l-a dat gratis inapoi pe Golofca eu aveam o intelegere cu el sa ii dau 40% daca il voi vinde pe Catalin la o alta formatie. Dar, intelegerea noastra a picat in momentul in care i l-am dat lui Gigi la FCSB pe Mihai Roman. I l-am dat in contul celor 40% din procente pe care le mai detinea, daca eu il vindeam undeva pe Golofca", a declarat Valeriu Iftime pentru prosport.ro.