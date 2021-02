Scandal in fotbalul din Romania! "E unul dintre cei mai talentati si a semnat un contract de sclav!" Acuzatii DURE in Liga 1

In ultimele zile a fost dezvaluit un contract semnat de Alexandru Campanu, noul jucator al Craiovei, cu actualul sau impresar.

Lita Dumitru a vorbit despre situatia lui Campanu, pe care l-a antrenat la juniorii Concordiei Chiajna, si spune ca este unul din cei mai talentati juniori pe care i-a vazut.

"E unul din cei mai talentati jucatori pe care i-am antrenat vreodata. A fost o grupa foarte buna pe care am avut-o la Concordia. El era 'sef' de grupa. Parintii lui s-au despartit, iar baiatul a stat la mine multi ani. L-am trecut clasa, l-am ajutat, fiindca mama lui era plecata pe vas de croaziera 6 luni pe an. Unchiul lui l-a mai ajutat mult, insa din pacate a fost pacalit"

Fostul mare jucator al Stelei din anii '80 a vorbit si despre contractul pe care Campanu il are cu Sorin Paraschiv. "E o prostie. Marcel a semnat un contract de sclav. Asa sunt clauzele astea. Sa-i dea 300.000 de euro? Cum, domne, asa ceva? Si-a luat Paraschiv 50.000 la transfer, acum. Eu l-am ajutat, l-am imbracat, in fine. Asta e sclavagism, incredibil, suntem in 2021, asa ceva nu se poate."

Dumitru spune ca a discutat cu Paraschiv problema, insa nu a putut sa gaseasca o intelegere. "Mi-a zis ca i-a dat bani. Ce bani sa-i dai ma tu, bai baiatule? Paraschiv a luat 50.000 acum la transferul de la Botosani la Craiova. Ce a facut agentul asta pentru el? Cel mai indreptatit sa primeasca era unchiul lui, si poate eu, dar cum sunt eu, am lasat de la mine", a mai completat fostul mijlocas.