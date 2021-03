Scandal IN DIRECT dupa ce au aparut detaliile 'contractului de sclav' din Liga 1! Cum a raspuns agentul lui Cimpanu acuzatiilor

Sorin Paraschiv (39 ani) este team manager la Academica Clinceni, dar si impresar sportiv, desi nu se afla pe lista de agenti a FRF.

Fostul jucator al Stelei este protagonistul celui mai recent scandal din fotbalul romanesc, dupa ce au aparut detalii si imagini cu contractul pe care l-a pus pe George Cimpanu sa il semneze cu el.

Fotbalistul Craiovei a semnat un 'contract de sclav', dupa cum l-a numit si Lita Dumitru, cel care a confirmat numele fotbalistului dupa ce jurnalistul Decebal Radulescu a aratat contractul.

Clauzele contractuale sunt de-a dreptul halucinante. Jucatorul este legat de maini si de picioare de agentul sau si obligat sa ii raporteze absolut orice intamplare din viata sa acestuia. Mai mult, Cimpanu trebuie sa ii plateasca 10% din veniturile sale anuale impresarului, iar lunar sa ii trimita extrasele din conturile sale bancare.

Intrat in direct pentru a comenta arbitrajul din meciul dintre Viitorul si Clinceni, Sorin Paraschiv s-a luat la cearta cu moderatorul Digi Sport, Vali Moraru pe tema contractului.

Dialogul aprins dintre Vali Moraru si Sorin Paraschiv:

Vali Moraru: Sorin, avem rugamintea ca si atunci cand mai vrem noi sa stam de vorba cu tine, sa ai aceeasi deschidere.

Sorin Paraschiv: Pai nu, despre prostiile pe care le-ati vorbit acolo, in emisiune, nu vreau.

Vali Moraru: Poftim?

Sorin Paraschiv: In particular o sa vorbim, cu siguranta.

Vali Moraru: De ce in particular? E un subiect public. Alea sunt prostii? Adica, vrei sa intri intr-o emisiune in care se vorbesc prostii? Pai poate si tu vorbesti niste prostii si totusi te ascultam.

Sorin Paraschiv: Nu, nu, nu, nu. Da, dar o sa vorbim in particular. O sa va spun eu mai multe in particular.

Vali Moraru: N-am ce sa vorbesc in particular. Daca ai ceva de zis pe subiect, eu te rog sa fii la fel de deschis. Asa cum tu ai vrut acum sa intervii, iar eu am fost deschis si tu ai spus ce ai pe suflet. Dar cand te cautam noi, de ce nu raspunzi? Ca sunt niste prostii, nu? Contractul ala e semnat de tine?

Sorin Paraschiv: Nu este treaba dumneavoastra.

Vali Moraru: Poftim?

Sorin Paraschiv: Este un contract de management sportiv si este o afacere a mea. Si nu este treaba dumneavoastra ce semnez eu.

Vali Moraru: E in regula, domnule Paraschiv, ma scuzati.

Sorin Paraschiv: E in regula, domnu' Moraru.

Vali Moraru: Bine, succes in cariera!