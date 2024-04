Sânmărtean dă un verdict clar pentru Radaslavescu, după ce a fost schimbat în minutul 28

Lucian Sânmărtean îi oferă sfaturi tânărului jucător

Lucian Sânmărtean, fost internațional, a abordat subiectul deciziei surprinzătoare a lui Gigi Becali de a-l schimba pe Radaslavescu în minutul 28. El crede că tânărul mijlocaș ofensiv ar trebui să caute o echipă unde să aibă mai multe șanse de a juca regulat, ceea ce ar putea să îi schimbe în mod semnificativ cariera.

"Radaslavescu are nevoie de o echipă mai mică, să joace meci de meci și cariera lui se va schimba. Dacă va continua la FCSB, în acest ritm, nu știu care va fi viitorul acestui copil. El mental este pregătit, am văzut reacția lui de frustrare, care este ok.

El trebuie să vadă unde greșește, ce se întâmplă, de ce nu poate să fie de impact la această echipă. Trebuie să fie nervos pe el, nu pe antrenor sau patron. Dacă vorbim strict fotbalistic, sunt multe semne de întrebare la acest copil. Trebuie să se cunoască și să schimbe ceva la el”, a declarat Lucian Sânmărtean, pentru ProSport.

Gigi Becali îi impune condiții lui Radaslavescu

Chiar dacă l-a schimbat rapid pe teren, Gigi Becali pare dispus să-i mai acorde șanse lui Radaslavescu până la finalul sezonului. Cu toate acestea, el subliniază că așteaptă performanțe de la jucător și că nu va ezita să ia decizii drastice dacă acesta nu se va ridica la nivelul așteptărilor.

Becali evidențiază faptul că mila nu are loc în fotbal și că performanța și câștigarea campionatului sunt priorități absolute pentru echipa sa.

Viitorul lui Radaslavescu rămâne incert, dar oportunitățile pot fi încă la îndemână, cu condiția ca jucătorul să se ridice la standardele impuse de echipa sa și de antrenor.

„Radaslavescu? Nu permite regulamentul să-l scot? Eu nu dau milioane de euro ca să fac caritate, să dau mângâiere și să ofer moralitate. Eu dau milioane ca să câștig un campionat, nu ca să nu se supere Radaslavescu. Milă la fotbal? Ce-i aia? Milă e dacă i se rupe cuiva piciorul.

La fotbal trebuie să câștigi campionatul! Dacă trebuie să-l dai afară, îl dai afară! Dacă vezi că dă pasă la adversar din doi metri, îl scoți. În Radaslavescu mai am încredere în el. Dacă l-am schimbat nu înseamnă că nu va mai intra. El o să intre”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.