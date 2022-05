Tehnicianul campioanei a dezvăluit ce nu trebuie să se întâmple în ziua unui meci pentru ca echipa sa să câștige.

Superstițiile lui Dan Petrescu: ”Dacă a dat autocarul cu spatele, am pierdut!”

„Să văd o mireasă, să nu-mi dea cineva telefon care are legătură cu echipa cu care jucăm. Nu e bine în ziua meciului să dea autocarul cu spatele. Dacă nu știe cum să intre, îi zic: ”Lasă-mă aici! Cobor eu!”. A mai dat cu spatele și am pierdut mereu, prin Rusia, prin China. Am pierdut, eram terminat.

Să nu treacă pisica neagră prin fața mea. Dacă văd pisica neagră... dacă am câștigat și am avut niște adidași în picioare, continui cu ei. Dacă am avut o bluză, la fel. Când pierd, o schimb. Zic că nu mai e bună. Sunt foarte multe lucruri”, a spus Dan Petrescu, în podcastul ”DA BRAVO! cu Mihai Bobonete”.

CFR a câștigat titlul cu o etapă înainte de finalul sezonului, grație rezultatelor din penultima etapă. Ardelenii au câștigat cu 2-1 meciul cu Universitatea Craiova, iar FCSB a remizat cu FC Voluntari, scor 2-2, astfel că rezultatul din ultima etapă nu a mai contat în lupta pentru titlu.

Acum, campioana se gândește la traseul european, care va începe din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. În primele două tururi, CFR va beneficia de statutul de cap de serie, grație coeficientului impresionant acumulat în ultimii ani, astfel că are șanse importante pentru a ajunge în turul al treilea, care este echivalentul unei calificări în grupele Conference League.

Cel mai probabil, CFR Cluj va ”ținti” accederea în grupele Europa League sau Champions League, având în vedere că Marius Șumudică a fost demis anul trecut pentru parcursul european ”sub așteptări”, în ciuda faptului că avea șapte victorii din tot atâtea meciuri în Liga 1.

Cu Petrescu pe bancă, CFR Cluj a obținut în medie două puncte pe meci, obținând 24 de victorii în 39 de partide, șase egaluri și nouă înfrângeri.