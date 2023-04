„Talismanul” lui Gigi Becali va conduce de la centru meciul dintre Rapid și FCSB. Cine va arbitra Farul - CFR Cluj

Horațiu Feșnic, un arbitru FIFA cu o experiență de peste opt ani în domeniu, a fost desemnat de către Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) să conducă derby-ul dintre Rapid și FCSB.

Derby-ul dintre Rapid și FCSB va marca o premieră pentru „centralul” de 33 de ani, care va arbitra pentru prima oară un duel între cele două rivale.

FCSB, arbitrată de „centralul” preferat al lui Becali

Patronul echipei de fotbal FCSB, Gigi Becali, l-a poreclit, în 2017, de "Sfeșnic" pe arbitrul FIFA și i-a prezis un viitor de succes în arbitraj, invocând numele biblic al acestuia.

„Cel mai bun arbitru este, după părerea mea, ăla, Sfeșnic (n.r. Horațiu Feșnic). Clar, simplu, liniștit, unde e fault, pac, fault, fluieră, nu are nicio emoție, nicio teamă, îmi place statura lui Sfeșnic.

Are și nume biblic. Când am auzit de el, am zis că ăsta o să fie mare arbitru, că are nume biblic, pe cuvânt”, spunea Gigi Becali.

18 partide a arbitrat Horațiu Feșnic în acest sezon, adunând în total 155 de partide în prima ligă din România.

Celalalt duel de foc din playoff-ul superligii, Farul - CFR Cluj, programat sâmbătă, de la ora 20:30, va fi condus de la centru de Sebastian Colțescu.