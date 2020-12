S-a distrat cu fundasii Craiovei, iar acum viseaza la echipa nationala! Ce spune Dumitru Cardoso: "Ma gandesc, am zis de multe ori, dar nu depinde doar de mine!"

Jucatorul lui Gaz Metan, Dumitru Cardoso, a vorbit despre posibilitatea de a juca la echipa nationala.

Caradoso a marcat spectaculos in meciul pierdut cu Craiova din Liga 1, scor 1-3. Jucatorul mediesenilor a driblat 4 jucatori de la echipa oltenilor, apoi a finalizat cu sange rece.

Romania si-a aflat adversarii din preliminariile Cupei Mondiale si se va duela in grupa J alaturi de Germania, Islanda, Macedonia de Nord, Armenia si Liechstenstein. Cardoso a marcat in actualul sezon de 6 ori in 9 meciuri, iar Mirel Radoi a vorbit frumos de jucatorul cu origini romanesti. Fotbalistul mediesenilor a declarat ca ia in serios posibilitatea sa evolueze pentru echipa nationala a Romaniei.

"E o grupa foarte grea, dar frumoasa ca joci contra nationalei cu nume si pternice. Ma gandesc, am zis de multe ori, dar nu depinde doar de mine. Tatal meu trebuie sa mai faca ceva acte, asa ca si eu sa fac dupa el. Depinde de birocratia din Romania si din Italia. Vedem daca e posibil, dar e normal ca e ceva frumos la care ma gandesc", a declarat Cardoso.

Dupa ce a reusit golul in poarta Craiovei, Dumitru Cardoso s-a accidentat si a fost schimbat de Jorge Costa.

"Sunt dezamagit de rezultat si sincer, frica ca in contactul ala am simtit ca s-a dus genunchiul putin, acum vedem maine daca fac RMN si doamne ajuta, sa nu fie ceva serios" a spus jucatorul lui Gaz Metan.

Gaz Metan Medias se afla pe locul 12 in clasament, cu 13 puncte dupa 12 etape jucate.