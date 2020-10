Ruben Albes a ajuns in atentia presei spaniole! Ce scrie AS despre antrenorul lui Hermannstadt: "Un nou inceput in istoria clubului!"

Ruben Albes (35 de ani) o antreneaza pe Hermannstadt din luna iunie a acestui an.

Venit in vara pe banca sibienilor, Ruben Albes a fost privit initial cu scepticism din cauza felului in care se imbraca si se afiseaza pe banca lui Hermannstadt.

Ulterior, tehnicianul spaniol si-a dovedit calitatile, reusind un final de sezon execelnt la Sibiu si pastrand echipa in Liga 1.

In acest sezon, Hermannstadt este pe locul 6, cu 10 puncte dupa primele 7 runde. Echipa condusa de Anamaria Prodan a incasat o singura infrangere, scor 1-0 in deplasare la campioana Romaniei, CFR Cluj.

Ascensiunea lui Hermannstadt cu Ruben Albes pe banca a fost observata si de spaniolii de la AS, care au comentat ultimele declaratii ale antrenorului.

"Sosirea antrenorului in Romania a reprezentat un nou inceput in istoria clubului, care a pierdut doar o data in ultimele 14 meciuri.

Nu doar ca a salvat Hermannstadt, dar a semnat si un final superb de sezon. Cinci victorii, doua egaluri si doua infrangeri care i-au permis Anamariei Prodan, proprietara clubului, sa tina pieptul in fata pentru pariul de pe banca echipei. Dupa o vara scurta, cu doar 20 de zile intre sezonul precedent si cel actual, Hermannstadt a mentinut o pozitie ferma in prima divizie a Romaniei", scrie AS.