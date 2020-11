Rotaru a avut o oferta uriasa pentru unul dintre cei mai buni jucatori! "Au vrut sa dea 6 milioane de euro" Ce raspuns a dat finantatorul Craiovei

Fara sa obtina calificarea in grupele Europa League, Mihai Rotaru putea sa dea lovitura in acest an.

Valentin Mihaila a fost cedat la Parma pentru suma de 8 milioane de euro, iar in Banie a venit o oferta uriasa si pentru Alexandru Cicaldau. Decarul Craiovei a avut un turneu final excelent in vara lui 2019, cand a ajuns cu nationala U21 pana in semifinalele Campionatului European din Italia. Urmatorul sezon, Cicaldau a fost unul dintre cei mai buni jucatori de la Craiova, iar ofertele au aparut. Giovanni Becali a dezvaluit ca avut o oferta in valoare de 6 milioane de euro pentru Alexandru Cicaldau, dar Mihai Rotaru s-a opus mutarii.

"Eu am avut echipa pentru Cicaldau, pentru sase milioane, si n-au vrut. Anul trecut", a declarat Giovanni Becali pentru TelekomSport.

Alexandru Cicaldau a fost aprope sa castige campionatul cu Universitatea sezonul trecut, iar in cele 40 de meciuri jucate, a inscris 14 goluri si a oferit 6 pase decisive.

Presa a speculat ca Sassuolo si Everton au fost interesate de el, dar mijlocasul Craiovei a ramas in Banie.