Ronaldo Deaconu s-a despărțit de Korona Kielce (Polonia) și a semnat luni un contract cu Farul Constanța, echipa patronată și manageriată de Gheorghe Hagi.

Ronaldo Deaconu: "Primul pas e să intrăm în fotbal!"

Stângaciul în vârstă de 26 de ani și-a făcut junioratul la Academia Hagi, de unde a pornit în fotbalul mare, și s-a conscacrat drept unul dintre puținii jucători din fotbalul românesc care șutează din orice poziție. Stângaci cu o viziune excelentă a jocului, Ronaldo Deaconu a spus într-un interviu pentru site-ul echipei de pe Litoral că s-a înțeles în 30 de secunde cu oficialii campioanei, apoi a declarat că principalul obiectiv este să ajute echipa lui Hagi să ajungă în play-off.

"Și în urmă cu doi ani am negociat și mi-a părut rău că nu am ajuns la Farul. Mă bucur că am venit, echipa se potrivește cu stilul meu. Grupul e frumos, tânăr, dornic de performanță. A fost un campionat echilibrat, toată lumea a câștigat cu toată lumea. Primul pas e să intrăm în play-off și apoi vrem să urcăm mai mult”, a declarat Ronaldo Deaconu, într-un interviu pentru site-ul oficial al campioanei Farul Constanța.

Farul, campioana en-titre, e pe locul șase în clasamentul Superligii după 21 de etape. La începutul campionatului, Gică Hagi a pierdut doi dintre cei mai valoroși oameni din sezonul în care a cucerit titlul: Denis Alibec, plecat la Muaither în Qatar, și fundașul stânga Andrei Borza, transferat la Rapid București.

Ronaldo Deaconu a jucat 153 de partide în Superliga

Născut la 13 mai 1997, Ronaldo Deaconu şi-a făcut junioratul la Academia Gheorghe Hagi, iar apoi a evoluat în carieră pentru formaţiile Feyenoord Rotterdam (tineret), Twente Enschede (tineret), ASA Tg. Mureş, Concordia Chiajna, HNK Gorica (Croaţia), Sepsi Sf. Gheorghe, Gaz Metan Mediaş, Shaanxi Chang'an Athletic (China) şi Korona Kielce (Polonia).

În cele 153 de partide disputate până acum în Liga 1 şi Cupa României a marcat 19 goluri şi a oferit 33 de pase decisive.