Romario Pires a vorbit la plecarea în cantonament a „șepcilor roșii” că se bucură de faptul că a revenit la echipa la care este legitimat din iarna anului 2022, când a fost adus de la Farul Constanța.

Romario Pires a confirmat interesul unui club din Superligă: „Am purtat discuții”

De asemenea, fotbalistul a evidențiat faptul că în această perioadă a întreținut o conversație cu Petrolul Ploiești, formație la care a evoluat în perioada ianuarie 2013 - iulie 2015.

„În ultimele zile ale anului am primit o invitaţie pot să zic de revenire şi m-a bucurat acest lucru. E prima dată, asta nu se întâmplă des. Am primit telefon de la directorul sportiv care mi-a zis că a vorbit cu antrenorul şi că mă vor înapoi. Aştept să îmi duc munca până la capăt şi de asta m-am întors.

(n.r. despre Petrolul) Am avut discuţie cu Petrolul, toată lumea ştie că m-am stabilit la Ploieşti. E o echipă care a rămas în sufletul meu de când am jucat acolo. M-am întors la Cluj pentru că n-am terminat ce am început să fac. S-a mai glumit că ai plecat, dar n-ai plecat”, a spus Romario Pires la plecarea în cantonamentul Universității Cluj.

Basarab Panduru, îndoielnic cu privire la un antrenor din Superligă: „Pare că ar fi o problemă”

Fostul internațional s-a arătat îndoielnic cu privire la mutarea efectuată de conducerea „șepcilor roșii”, aducându-l pe Ioan Ovidiu Sabău, asta după ce Eugen Neagoe a părăsit Clujul pentru a fi antrenorul Universității Craiova, lipsită și ea de un principal în urma despărțirii de Mirel Rădoi de la începutul lui decembrie.

„La prima vedere pare că ar fi (n.r. - că n-a mai fost în circuit de opt ani), dar altfel nu ştiu dacă ar fi un handicap. În ultimul timp a fost analist, n-a mai antrenat, dar de când n-a mai antrenat în prima ligă, că ultima dată antrena în C, în B. A antrenat Rapidul în prima ligă (n.r. - în 2012), pentru că prima ligă e total diferită faţă de Liga 2, chiar dacă ni se pare că e uşor şi în prima ligă, e complicat, nu e uşor.

Pare că ar fi o problemă, dar să vedem dacă se descurcă. Şi eu sunt curios dacă un om care nu mai antrenează de atât timp reuşeşte în prima ligă, mai ales că e o la o echipă care în mod normal se bate la retrogradare. Sigur e la retrogradare, iar atunci vreau să văd cum se descurcă.

Ai echipă faţă de alea cu care te baţi, dar mi se pare UTA mai bună la lot. La Botoşani nu ştiu, pe Mioveni o lăsăm. Decât cine eşti mai bun? Decât U Craiova 1948? Mioveni, ultima. Una e retrogradată deja, ne mai trebuie una. Chindia nu mi se pare că are lot atât de slab, mai ales că s-au întors Popa, Neguţ, poate se întoarce Dulca. Parcă aş merge pe Chindia că se salvează de la retrogradare”, a spus Basarab Panduru, potrivit Orange Sport.