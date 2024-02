Rică Răducanu, probleme mari de sănătate. Confesiunea dureroasă a fostului mare portar

Rică Răducanu (77 de ani), unul dintre cei mai mari și carismatici portari din fotbalul românesc, nu-și pierde zâmbetul vreodată la emisiunile TV la care apare sau la evenimentele la care e invitat.

"Tamango" a rămas cu sufletul alături de Rapid, mai merge rar la partidele echipele lui Cristiano Bergodi și încearcă să vadă la televizor toate meciurile din Superliga României.

Rică Răducanu: "Nu cred că mai există vreo soluție de vindecare. Voiam să îmi revin pentru că îmi este dor să alerg, să fac sport, dar nu se mai poate”

Rică Răducanu are însă mari probleme la nivelul genunchiilor. Are dureri insuportabile și merge des la clinici specializate pentru a găsi tratamentul optim. Fostul mare portar al României la Mondialul din Mexic a dat detalii despre lupta cu care se confruntă.

„Nu mă simt deloc bine. Nu mai am cartilaje deloc la genunchi. Am vorbit cu un medic recent și o să încerc altceva. Genunchii mei sunt bătătoriți rău de la atâta sport, săracii de ei. Am luat acum și niște alifii să dau unde mă doare și sper să fie cât de cât bine.

Nu cred că mai există vreo soluție de vindecare. Voiam să îmi revin pentru că îmi este dor să alerg, să fac sport, dar nu se mai poate”, a declarat Rică Răducanu, potrivit Click.

Cele mai mari succese ale carierei le-a avut în perioada în care a jucat la Rapid (1965-1975), apărând poarta giuleștenilor în 233 de meciuri. În acea perioadă a fost selecționat și la echipa națională, unde a jucat în 63 de partide oficiale și a fost component al primei reprezentative la Campionatul Mondial din Mexic (1970).

Ulterior, a mai jucat la cluburile Sportul Studențesc (1975-1978, 88 de meciuri), Steaua București (1978-1979, 22 de meciuri) și la alte cluburi până la retragerea definitivă din fotbal (1982).

În trecut, Rică Răducanu a răspuns rapid, la Poveștile Sport.ro, ce l-a impresionat la Pele, fostul său adversar din Mexic '70. "Tamango" a evidențiat calitatea umană a triplului campion mondial, dar a subliniat și o întâmplare la un... pahar.

"Un tip modest, mi-a zis 'hai să bem o bere - de un litru - , el a băut un pahar, eu am dat-o peste cap! Era sete mare, prima dată când am fost în Brazilia, în 1969", a spus Rică Răducanu, la Poveștile Sport.