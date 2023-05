Mijlocașul argentinian Bautista Cascini (25 de ani) și fundașul Romario Benzar (31 de ani) și-au reziliat pe cale amiabilă contractele. De altfel, Mircea Rednic anunța încă de dinainte meciului tur cu Gloria Buzău că nu se va mai baza pe cei doi.

Rezilieri de contracte la UTA Arad chiar înainte de returul barajului cu Gloria Buzău

Pe lângă Cascini și Benzar, Mircea Rednic transmitea că în aceeași situație se află și fundașul brazilian Erico Da Silva (33 de ani).

"UTA a ajuns astăzi la acorduri de reziliere pe cale amiabilă cu Bautista Cascini și Romario Benzar.

Bautista Cascini a adunat a 37 de meciuri în tricoul roș-alb, a marcat 2 goluri și a oferit 3 pase decisive. Romario Benzar a evoluat în 16 jocuri după semnarea contractului în ianuarie.

Ambii au avut o contribuție importantă la parcursul istoric pe care l-am avut în Cupa României, acolo unde UTA a acces până în faza semifinală.

Le mulțumim celor doi și le dorim multă baftă!", a transmis UTA Arad.

Returul barajului de menținere/promovare dintre UTA și Gloria Buzău se joacă la Arad, duminică, de la ora 21:00. În prima manșă, cele două au remizat, scor 0-0.

Mircea Rednic: "Le dau o șansă să-și caute din timp alte echipe"

„Nu cred că jucătorul (n.r. - Cascini) are ce să-mi reproșeze, i s-a oferit șansă. Nici până să vin eu nu a jucat foarte mult, a jucat la început cu Poenaru, după care nu a mai jucat. Nu m-a deranjat nimic, doar că sunt alți jucători la mijloc, am soluții acolo. Sunt alți jucători care au arătat mai multe decât el și doar să ții un jucător străin de dragul de a-l ține… În plus, e la sfârșit de contract și trebuie să fiu corect cu el, dar și cu ceilalți.

Le dau o șansă să-și caute din timp alte echipe. În aceeași situație sunt Benzar și Erico, asta e viața, nu ai ce să faci. Din moment ce au fost de atâția ani aici și tot te bați la retrogradare…cred că e momentul să mai și schimbăm. Și nu schimb de dragul de a schimba, ci doar pe cei despre care eu cred că nu sunt ceea ce îmi doresc și nu trebuie să se supere nimeni”, a spus Mircea Rednic, înaintea meciului tur.