Revelația Adrian Mazilu a dezvăluit ce i-a transmis Gică Hagi la debutul alături de prima echipă a Farului! Jucătorii care l-au inspirat 

Tânărul fotbalist al Farului a avut prestații extrem de bune în startul acestui an alături de echipa constănțeană, astfel că a intrat rapid în atenția specialiștilor. Adrian Mazilu a reușit să marcheze șase goluri în acest sezon în 14 meciuri jucate, goluri reușite împotriva unor echipe precum Rapid, Sepsi și Universitatea Craiova.

Ce i-a zis Gică Hagi lui Adrian Mazilu la debutul din Giulești

Adrian Mazilu a acordat un interviu în care a vorbit despre evoluția sa, pornind din postura de copil de mingi până când a ajuns să debuteze în echipa Farului. Fotbalistul a debutat într-un meci din Cupa României cu Rapid, pe Giulești, meci în care a reușit să și marcheze.

Mazilu a dezvăluit și ce i-a transmis Gică Hagi chiar înainte de a intra pe teren și cum a trăit convocarea la echipa mare.

„Am fost inclusiv copil de mingi, mă uitam la seniori și-mi spuneam cum ar fi să joc și eu acolo. A fost un moment de plăcere când am ajuns la echipa mare. Dar de-acum încolo trebuie mai mult, mai mult, pe zi ce trece. Îmi plăcea de Denis Alibec, un jucător foarte, foarte bun. Mi-a mai plăcut și de Jefte Betancor pentru că dădea goluri. Tehnica îmi plăcea în primul rând la ei. Inclusiv de Ianis Hagi îmi plăcea, mai ales că a fost și el aici la Academie și avea o tehnică foarte bună.

Nu pot să zic că e greu să fii jucător la Farul, mai ales că vin din Academie și sunt obișnuit cu acest lucru. Alți jucători dacă vin poate li se va părea greu, dar mie nu. Nu este deloc greu să lucrezi cu Hagi. Dacă ești bun, tu trebuie să o arăți. Mister dă multă încredere tinerilor.

Primul meu oficial la Farul a fost pe Giulești. Înainte, domnul Hagi mi-a zis: "Copile, intră și fă-ți treaba! Dă tot ce e mai bun". Nici nu știam că voi juca în meciul acela de Cupă. Am fost entuziasmat că voi intra la pauză, iar pe finalul meciului am reușit să și marchez un gol. Oricum, de când am fost chemat la prima echipă a fost un sentiment aparte. Țin minte că eram la școală în momentul acela și am primit un mesaj de la antrenorul meu, care mi-a spus că voi face antrenamente cu prima echipă. I-am dat mesaj imediat fratelui meu că am fost chemat la echipa mare. "Du-te acolo cu încredere!", mi-a zis”, a declarat Adrian Mazilu conform gsp.ro.