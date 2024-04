Replica oficialilor lui Farul Constanța pentru Gigi Becali, după ce și-a arătat interesul pentru Louis Munteanu

După victoria contra Universității Craiova în urma căreia FCSB s-a desprins la 10 puncte de următoarele clasate, Gigi Becali a anunțat că pe lista sa de transferuri se află Louis Munteanu (Fiorentina, împrumutat la Farul), Denis Alibec (Muaither), Alexandru Mitriță (Universitatea Craiova) și Philip Otele (CFR Cluj).

"Louis Munteanu e un jucător care ne interesează. Am și luat legătura cu Fiorentina, eu chiar am luat de mult timp, dar am ținut-o secret, să nu am altă concurență", a spus Gigi Becali, după meciul cu Farul Constanța.

Replica lui Ciprian Marica pentru Gigi Becali

Acționarul lui Farul Constanța a explicat că este important ca atacantul să-și facă treaba în play-off și a comentat și afirmațiile patronului de la FCSB.

"Pentru Louis Munteanu trebuie să fie o onoare faptul că e căutat și există interes în continuare pentru el. Și trebuie să fie în formă maximă în acest play-off, să joace cât mai bine în tricoul Farului.

Pe de altă parte, nu este normal ce se întâmplă cu aceste declarații (n.r. ale lui Gigi Becali). Nu este fair-play față de celelalte echipe! A fost și interesul Rapidului pentru Louis Munteanu.

Dar dacă așa înțeleg unii să joace… fiecare înțelege cum vrea această situație creată", a spus Ciprian Marica, potrivit Prosport.

Louis Munteanu a fost vândut de Farul Constanța la Fiorentina în septembrie 2020, pentru 1,7 milioane de euro. Atacantul a petrecut doi ani în Italia, perioadă în care a jucat doar la formația Primavera, iar ulterior au urmat două împrumuturi succesive la Farul Constanța, vasluianul având un aport important la titlul câștigat anul trecut.