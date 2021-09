Replica lui Petrescu la atacul lui Șumudică: "Să antreneze unde vrea el și să aibă rezultatele pe care le-am avut eu"

În cadrul conferinței de presă care a precedat partida, Dan Petrescu a vorbit despre situația echipei, dar și despre contrele dintre el și Marius Șumudică din ultimele zile, după meciul din Conference League, cu Jablonec.

"Nici nu am văzut și nici nu am citit ce a zis Marius Șumudică. Doar am auzit. Eu nu am vorbit rău de nimeni de când mă cunoașteți. Dacă eu am spus ceva rău de un antrenor, aici îmi dau demisia și plec. Declarația a fost clară, 'dacă făceam eu pregătirea'. Dar nu am zis că antrenorul precedent a făcut-o greșită.

Dacă ziceam așa, avea dreptul să zică ce vrea el. Eu nu am vorbit rău de niciun antrenor. Eu doar mă apăr și m-am apărat. Îi doresc multă baftă lui Șumudică, să antreneze unde vrea el și să aibă rezultatele pe care le-am avut eu. Putea să mă sune pe mine și să rezolvăm", a declarat Dan Petrescu la conferința de presă dinaintea meciului cu Universitatea Craiova.

Șumudică: „Am trăit un moment penibil!”



Am trăit un moment penibil, când un coleg de-al dânsului spune că Petrescu nu se atinge de echipă, dar stătea în același hotel cu echipa, și după meci arată că a primit mesaj de la Petrescu și că el a pregătit meciul cu FCSB.

Domnul Petrescu să nu mai vorbească, nu e frumos să ataci un alt antrenor și să vii, îți asumi ce e acolo, că dai la o parte jucători pregătiți și aduci fotbaliști care nu mai joacă luni de zile și te plângi de ce a făcut Șumudică.

Nu o să arunc noroi niciodată, nu îmi voi ataca jucătorii, cum a făcut el etapa trecută. Jucătorii au fost deranjați de ce am spus la meciul cu Steaua Roșie că au fost greșeli personale. Acum nu mai sunteți nemulțumiți?”, a spus Marius Șumudică, la PRO X.