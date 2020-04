Replica lui Lazar dupa scandalul de la Iasi: "Am cerut camerele de la hotel! Am deschis un proces" 

Valentin Lazar a vorbit despre scandalul in care a fost implicat dupa meciul din play-out cu Poli Iasi.

Jucatorul lui Dinamo a raspuns articolului din Gazeta Sporturilor in care era acuzat ca dupa meciul cu Poli Iasi ar fi organizat o petrecere in camera lui de hotel, alaturi de coechipieri. Conform sursei citate, la petrecere ar fi participat si o domnisoara.

Mijlocasul a negat cu vehementa stirea si a declarat pentru Digi Sport ca a deschis un proces pentru a-si demonstra nevinovatia. Lazar a cerut ca proba filmarile de pe camerele de la hotelul din Iasi, pe care le va pune in dosarul procesului.

"Articolul a fost total eronat, a fost un atac frontal la mine si la familia mea cu ce au incercat sa faca. Am inceput un proces cu ei, nu mi se pare normal sa ma atace. Ce s-a intamplat la Iasi a fost gresit, jucatorii au stat in camera la mine si la Puljic, nu stau singur in camera, am vorbit despre meci si despre situatie. Dar ce s-a scris, despre domnisoara, este total fals.

Am cerut camerele de la hotelul in care am stat, le voi atasa la dosar si vom face tot ce trebuie, pentru ca nu este normal sa imi atace familia", a declarat Vali Lazar pentru Digi Sport.