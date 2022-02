Renunță la 30.000 de euro și merge la Dinamo! Jucătorul confirmă: "Sunt aproape să semnez"

Răzvan Grădinaru (26 de ani) este unul dintre cei opt jucători de la Gaz Metan Mediaș care au fost declarați liberi de contract, luni, în ultima zi a ferestrei de mercato, iar mijloașul stânga crescut de FCSB este aproape de un nou angajament.

Răzvan Grădinaru: "Sunt aproape să semnez cu Dinamo"

Grădinaru a confirmat că se află în discuții avansate cu Dinamo și este aproape să semneze cu formația din "Ștefan cel Mare". Pentru a rămâne liber de contract, mijlocașul recunoaște că a renunțat 30.000 de euro, sumă reprezentând restanțele salariale de la Mediaș.

"Sunt în drum spre București, spre casă. Am renunțat la toți banii pe care îi avem de primit, am reziliat aseară, pe la ora 10-11. Eu sunt mulțumit că am reușit să reziliez, chiar dacă pierd banii, 30.000 de euro. Am ales să pierd acum o sumă de bani și să am un plus în carieră. Nu mi-aș fi reziliat contractul fără să am niște discuții destul de avansate.

În mare parte sunt aproape să semnez cu Dinamo. Vreau să am cât mai repede echipă, nu pot să-mi pierd tonusul. Vreau să am antrenamente, jocuri", a spus Răzvan Grădinaru, la Digisport.

Grădinaru a mai jucat la Dinamo la nivel de juniori, însă în perioada 2010-2016 a fost legitimat la FCSB, unde a strâns și 10 meciuri la prima echipă. De-a lungul carierei, mijlocașul a mai jucat pentru Concordia Chiajna, Poli Iași, FC Voluntari și FC Viitorul.

În acest sezon, Grădinaru a evoluat în 25 de meciuri pentru Gaz Metan Mediaș și a reușit o pasă decisivă.