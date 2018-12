Premier League, in CEATA! Incredibil: Englezii venisera sa-l vada pe Man la Pitesti, dar meciul e aproape sigur anulat!!! Ce club URIAS voia sa-l urmareasca

Dennis Man a atras interesul mai multe cluburi importante din strainatate.



Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Printre ele, si Tottenham Hotspur. Gazeta Sporturilor scrie ca Spurs avea un om trimis la Pitesti pentru a-l urmari pe Man. Scouterul englez era insotit de impresarul roman Traian Gherghisan. Cum partida are sanse mici sa se mai joace, 'dosarul' Man intra si el pe hold in Anglia.



Gigi Becali anuntase zilele trecute ca Man e observat la fiecare joc de Manchester United si ca insusi Jose Mourinho il monitorizeaza pe atacant! Becali spera sa obtina cel putin 20 de milioane de euro in schimbul pustiului de 20 de ani.