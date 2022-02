Cum ar putea arăta primul 11 al Universității Craiova în înfruntarea cu FCU și ce spune Reghecampf

Duelul ce se va juca pe arena ”Ion Oblemenco” din Bănie va pune față în față două echipe aflate în rivalitate din cauza disputei pentru supremația fotbalistică a Olteniei.

Laurențiu Reghecampf, antrenorul Universității Craiova, care vine după un succes cu Dinamo, scor 6-1, speră ca echipa lui să învingă formația patronată de familia Mititelu și să obțină trei puncte extrem de importante în lupta pentru playoff.

Reghecampf a prefațat partida de luni

„Venim după un meci foarte bun la București, cu Dinamo. Urmează un meci interesant acasă, cu FCU. Și ei trec printr-o perioadă bună, deci cu siguranță va fi un meci greu. Știți atmosfera, două echipe din același oraș, unul cu multă tradiție, care trăiește prin fotbal.

Va fi la nivel înalt din punct de vedere al atmosferei. Avem nevoie de cele trei puncte și să ne calificăm în play-off. Să ne apropiem de echipele din față și să urcăm. Facem totul pentru cele 3 puncte.

Am pierdut foarte multe puncte, au fost momente în care am jucat bine dar nu am câștigat. Avem nevoie de constanță, seriozitate, ceea ce ați văzut la precedenta partidă. Nu spun că va fi ușor, va fi foarte greu. Dar suntem pregătiți, le-am arătat jucătorilor ce au de făcut.

Sper să se ridice la nivelul acestui meci. Nu am stat să urmăresc FCU, doar când jucăm împotriva lor. Normal că își doresc să rămână în această competiție. Au jucat bine în ultimele 3 meciuri, au luat puncte. Încrederea e mai mare la ei decât în tur. Deci trebuie să ne pregătim, îi tratăm cu seriozitate, cu respect”, a declarat Laurențiu Reghecampf.

Echipe probabile

Universitatea Craiova: Pigliacelli - Vladoiu, Crețu, Papp, Bancu - Screciu, Vînă, Mateiu - Câmpanu, Baiaram, Ivan

FCU Craiova: Popa - Busu, Diallo, Kovacic, Negru - Van Durmen, Asamoah, Achim - Batem, Ondaan, Bauza