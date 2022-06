Reghecampf l-a taxat pe Mihai Rotaru: „Mi se pare total lipsit de fair-play!” Vorbește despre plecarea de la Universitatea Craiova

Cu toate că avea contract cu Universitatea Craiova până în 2023, Laurențiu Reghecampf (46 ani) a plecat de la clubul din Bănie cu un an mai devreme. Iar oltenii vor ataca noul sezon cu Laszlo Balint (43 ani) pe banca tehnică.

Finanțatorul oltenilor a precizat că unul dintre motivele pentru care a decis să renunțe la Reghecampf a fost apariția în emisiunea „Fiță cu Adiță”, pentru care a plătit cu postul și ofițerul de presă. Mihai Rotaru a lămurit că Universitatea Craiova nu dorește să se asocieze cu producții de acest gen.

Însă, la mai bine de două săptâmâni după ce finanțatorul Universității Craiova a oferit aceste declarații, Laurențiu Reghecampf (46 ani) a precizat că intervenția la emisiunea „Fiță cu Adiță” a fost cu acordul lui Mihai Rotaru și îi reproșează acestuia afirmațiile făcute în mass-media după plecarea sa.

Laurențiu Reghecampf: „Lucrurile aceastea mă deranjează!”

„Care două emisiuni? Vorbiți de 'Fiță cu Adiță'? Hai să le luăm pe rând. Eu îl consider un om care îmi este prieten, un om foarte apropiat mie. Am făcut un interviu care n-a avut nimic de-a face cu ceea ce făcuse el până atunci și fiecare om are linia lui, dreptul lui să ceară să vorbească despre ce vrea. El m-a rugat pe mine să facem acest lucru. L-am pus în contact cu cel care se ocupa la club cu presa. Asta a fost prin noiembrie. Am vorbit cu Mihai, a zis că nu e de acord cu așa ceva și că trebuie să i se facă un mail în care să se prezinte, iar dacă va fi de acord, facem. Eu n-am avut timp să mă deplasez de la stadion și a trebuit să-l facem acolo. El a vorbit cu cel de la presă, au vorbit, a fost totul ok, dar nu au făcut mail oficial. Mihai s-a supărat și l-a demis pe cel care se ocupa de presă. 'Stai, mă, Mihai, dacă eu l-am pus pe Adiță să vorbească cu cel de la presă, nu mă gândeam că el nu ți-a spus'. Am anunțat pe cei care se ocupă de club și ei trebuiau să-l anunțe pe Mihai. Cu domnul Dinescu e timpul meu liber, pot să fac ce vreau.

Nu mi s-a spus că este un motiv pentru care ne-am despărțit. Mie îmi pare rău că lucrurile astea apar după. Eu sunt obișnuit să se pună pe masă și să se spună. Dacă ce am făcut eu are legătură cu jocul de pe teren. Ok, mi-o asum, dar nu a fost o discuție în genul ăsta. Mie Mihai mi-a reproșat că nu își dorește ca clubul să fie implicat în așa ceva. I-am spus ok, îți promit și de atunci nu s-a mai întâmplat să facă cineva un interviu fără ca el să fie informat.

Mi se pare total lipsit de fair-play ce s-a întâmplat la o săptămână după ce am reziliat contractul, ca și cum ar fi informații date prin presă, că s-a aflat motivul real, chestii de genul ăsta care n-au cum să țină și nu sunt adevărate. Lucrurile astea mă deranjează. Dacă cineva avea ceva de spus, era Mihai. L-am rugat să clarifice pentru că nu e ok să apară așa ceva despre mine”, a declarat Laurențiu Reghecampf pentru Orange Sport.