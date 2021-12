Rednic, ultimul avertisment pentru Deian Sorescu: „Deja am obosit să mă rog de el! Prefer să bag un puști!”

Luni, 13 decembrie, Dinamo a reușit să oprească perioada neagră din Liga 1. Grație victoriei cu Chindia Târgoviște, 1-0, „câinii” au rupt seria de 15 meciuri fără victorie în Liga 1 și au urcat o poziție în clasament.

Cu toate acestea, Mircea Rednic a avut și momente de nemulțumire după primul succes de la revenirea la Dinamo. După ce a anunțat că Steliano Filip (27 ani) și Cosmin Matei (30 ani) nu vor mai face parte din prima echipă cât timp el o va pregăti pe Dinamo, tehnicianul a avut să-i reproșeze ceva și lui Deian Sorescu.

Rednic: „Prefer să bag un puști care aleargă!”

„Mi-aș dori să devină acel jucător, am obosit deja să mă rog de el să joace, trebuie să își facă meseria până când va pleca. I-am zis: 'Dacă nu pleci?'. Trebuie să îți faci o relație cu echipa, cu suporterii. Astăzi nu l-am înțeles, a vrut să nu greșească, dar nu a încercat mai mult. El poate, dar trebuie să facă. O să am o discuție cu el, să vedem ce are de gând.

Prefer să bag un puști care aleargă decât un jucător care nu aleargă și nu se gândește la echipă”, a declarat Mircea Rednic la finalul meciului.

Datorită succesului cu Chindiei Târgoviște, Dinamo a părăsit ultima poziție a clasamentului. Însă „câinii” mai au mult de muncit pentru a scăpa de retrogradare. După 19 etape, ocupă locul al 15-lea, cu doar 12 puncte acumulate.

