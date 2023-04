Mircea Rednic, noul antrenor al UTA Arad, convins că va salva echipa de la retrogradare. Primele declarații

Rednic a susținut că a refuzat oferte de a prelua alte echipe din prima divizie de fotbal din România, dar că a acceptat postul la UTA Arad deoarece crede în proiectul echipei și are experiența necesară pentru a salva echipa de la retrogradare.

Rednic: „Am venit aici pentru că eu cred în proiectul UTA!”

„Nu am ezitat să accept. Nu vreau să folosesc cuvinte mari, ştiu ce înseamnă UTA pentru suporterii de aici, pentru fotbalul românesc. S-au făcut eforturi mari să se creeze condiţii pentru performanţă şi poate şi acest lucru m-a făcut să accept. Nu vreau să spun că este o situaţie delicată şi că o să încerc să fac. Am venit aici pentru că eu cred în proiectul UTA, cred că putem să ne realizăm obiectivele.

Îmi doresc ca echipa să se salveze, ne dorim să ne salvăm direct, pentru că matematic se mai poate, dacă nu, la baraj. În situaţia asta trebuie unitate, experienţă am, am mai trecut prin asta şi în Belgia, când am antrenat acolo. Trebuie mai mult entuziasm, plăcerea de a juca, să arate ca o echipă, să înţeleagă că toţi greşim. Rednic a avut oferte, aproape toate echipele care şi-au schimbat antrenorii m-au ofertat. Am ezitat, nu am vrut, dar în momentul în care mi s-a propus postul la UTA, nu am ezitat.

Am acceptat UTA pentru că m-a interesat. Nu am mai retrogradat până acum. De ce să-mi fie teamă? În perioada asta am mai avut oferte. Mi-a prins bine această perioadă de pauză, pentru că am avut şi eu o problemă de sănătate, m-am recuperat după o proteză de şold, am renovat şi case, mai aveam să mă apuc de croşetat”, a spus Mircea Rednic la conferința de presă în care a fost prezentat.

Rednic (61 ani) nu a mai antrenat din 2021, când a pregătit-o pe Dinamo, şi a semnat cu UTA un contract până la finalul sezonului următor.

UTA Arad ocupă în acest moment locul 8 în clasamentul play-out-ului Superligii, cu 18 puncte, 6 mai puţin decât FC Voluntari, de pe poziţia a 6-a, care permite rămânerea în prima ligă.