Reacție dură după CFR Cluj - U Cluj 4-0: ”Cea mai mare umilință. Ne-am făcut de râs”

Muhar a fost cel care a deschis scorul încă din minutul doi, cu o lovitră de cap. CFR a dus scorul la 2-0 înainte de pauză, prin Daniel Bîrligea, iar în partea secundă Philip Otele a punctat de două ori, pentru 4-0.

După meci, Daniel Popa (28 de ani), atacantul celor de la Universitatea Cluj, a avut un discurs dur la flash-interviu.

Fostul dinamovist a încercat să găsească explicații pentru prestația modestă a echipei lui Ioan Ovidiu Sabău. ”E cea mai mare umilință”, spune Popa, după meciul din Gruia, în care U Cluj a fost susținută de un număr impresionant de suporteri.

Daniel Popa: ”Cea mai mare umilință. Ne-am făcut de râs”

„Am fost zero, n-am putut să facem nimic. Nu avem nicio explicație, ne-am prezentat... mai rău de atât nu cred că se putea. Cred că e cea mai mare umilință. Chiar am mai jucat și acasă, și în Cupă, dar am arătat cu totul altfel. Astăzi am început de la 1-0 practic, nu-mi explic. Ne-am pregătit bine, dar atât am putut astăzi.

Probabil că ne-am văzut prea sus și ne-au luat puțin emoțiile. Suntem jucători cu experiență, trebuia să arătăm altfel în această seară. Era un derby, au fost suporterii alături de noi, i-am dezamăgit. Trebuia să jucăm altfel. Practic, am jucat acasă, dar am jucat degeaba pentru că punctele sunt la ei. Ne-am făcut de râs”, a spus Daniel Popa, la flash-interviu.

CFR Cluj, la opt puncte de FCSB

Acum, CFR a urcat pe locul doi, cu 36 de puncte, la două distanță de următoarea clasată, Universitatea Craiova, și la trei de Rapid, care este pe locul patru.

În prima etapă din 2024, CFR Cluj se va deplasa la Botoșani, iar Universitatea va juca pe teren propriu cu Hermannstadt.

Echipa lui Ioan Ovidiu Sabău a ajuns la două înfrângeri consecutive înm campionat și a rămas pe locul opt, la un singur punct de ultimul loc de play-off, ocupat de Farul Constanța.