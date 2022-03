Reacția vehementă a hackerilor de la Anonymous după ce Elon Musk l-a provocat pe Vladimir Putin la duel

CEO-ul Tesla și SpaceX l-a invitat, prin intermediul rețelelor de socializare, pe președintele Rusiei la o luptă care va decide soarta Ucrainei.

„Îl provoc pe Vladimir Putin la o singură luptă. Miza va fi Ucraina”, a scris Elon Musk pe Twitter. Numele lui Vladimir Putin a fost scris de către liderul Tesla cu litere chirilice.

Mesajul lui Elon Musk a primit o reacție dură din partea hackerilor de la Anonymous, care îl acuză pe CEO-ul Tesla de „cascadorie publicitară”.

„Elon nu are nicio autoritate cu privire la statutul juridic al statului și suveranității Ucrainei. Oamenii suferă, nevinovații sunt omorâți, arașele sunt bombardate, femeile și copiii mor... Elon forțează cascadoria publicitară. Să îți fie rușine”, au scris cei de la Anonymous pe Twitter.

Elon has no authority regarding the legal status of statehood & sovereignty of Ukraine. People are suffering, innocents are being killed, cities are being bombed, women and children are dying:

Elon pushes publicity stunt. Shame on you.https://t.co/djJZ2Sy0mm