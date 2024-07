Reacția ungurilor după ce golgheterii Superligii au semnat cu echipe din Golf

Jurnaliștii unguri au remarcat faptul că șase dintre ultimii golgheteri din campionatul nostru au prins transferuri în Golf.

Florinel Coman și Philip Otele sunt ultimii doi fotbaliști de top din România care i-au drumul țărilor arabe.

"Se pare că a devenit deja o tradiție ca cei mai buni marcatori din campionatul românesc să semneze cu cluburi din țările arabe. Recent, în mai puțin de 24 de ore, doi golgheteri din Superliga în sezonul 2023-2024 au semnat cu cluburi din Golf.

Duminică, Al-Garafa a anunțat oficial transferul lui Florinel Coman, extrema stângă a FCSB și a naționalei. Jucătorul de 26 de ani, care a evoluat și la Campionatul European, a contribuit la titlul de campioană al echipei bucureștene în sezonul trecut, marcând 18 goluri și oferind 10 pase decisive.

Luni, Al-Wahda, fosta echipă a lui Balázs Dzsudzsák, l-a prezentat oficial pe Philip Otele. Jucătorul nigerian de 25 de ani, care este tot extremă stângă, a marcat tot 18 goluri în sezonul trecut, având și 8 pase decisive în tricoul CFR Cluj.

Înainte de ei, golgheterul sezonului 2022-2023, croatul Marko Dugandzic a fost transferat de Al-Tal din Arabia Saudită de la Rapid pentru două milioane de euro. Florin Tanase, care a marcat cele mai multe goluri în cele două sezoane anterioare, a fost transferat de Al-Jazira din Emiratele Arabe Unite de la FCSB pentru trei milioane de euro", au scris jurnaliștii de la Nemzeti.

Florinel Coman va câștiga o mică avere în Qatar

De la 360,000 de euro pe an, cât câștiga la FCSB, Florinel Coman se va adapta la un salariu de 5,55 ori mai mare, urmând să primească în Qatar o remunerație anuală de 2,000,000 de euro.

Suma anuală înseamnă un salariu lunar de aproximativ 166,000 de euro per lună, peste 38,000 de euro per săptămână și 5,479 de euro câștigați per zi - detalii AICI.