Nigerianul care se afla sub contract cu CFR Cluj din vara anului 2023, când a fost transferat gratuit de la UTA Arad, a fost prezentat oficial la clubul Al Wahda din Emiratele Arabe Unite.

4,5 milioane de euro a plătit clubul din Golf în schimbul fobalistului cu 45 de meciuri în tricoul CFR-ului.

"Sunt extrem de fericit și încântat de provocarea care urmează și mă bucur să particip în noile competiții alături de Al Wahda.

Sunt mândru că port acest tricou și sunt recunoscător pentru primirea călduroasă de care am avut parte. Le mulțumesc celor din conducere pentru încrederea pe care mi-au acordat-o", a spus Philip Otele pentru site-ul oficial al clubului.

Otele ????️: "I am extremely happy and excited for the upcoming challenges and competitions with Al Wahda. I am proud to wear this badge and grateful for the warm welcome and confidence from the club’s leadership and management."#WHDFC pic.twitter.com/L1IHKoEpTm