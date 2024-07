Unii români nu fac într-un an câți bani va primi Florinel Coman pe zi, în Qatar: despre ce sumă e vorba

Florinel Coman a părăsit FCSB pentru a semna un contract pe trei ani cu echipa qatareză Al-Gharafa.

Fostul jucător al grupării din București va fi coleg cu José Luis Mato Sanmartín, cunoscut sub numele de Joselu, atacantul care a calificat-o pe Real Madrid în finala Ligii Campionilor 2024, în urma unei duble semnate împotriva lui Manuel Neuer.

Românii care câștigă salariul minim pe economie fac într-un an cât va încasa Florinel Coman într-o zi, în Qatar

De la 360,000 de euro pe an, cât câștiga la FCSB, Florinel Coman se va adapta la un salariu de 5,55 ori mai mare, urmând să primească în Qatar o remunerație anuală de 2,000,000 de euro.

Suma anuală înseamnă un salariu lunar de aproximativ 166,000 de euro per lună, peste 38,000 de euro per săptămână și 5,479 de euro câștigați per zi.

Florinel Coman va câștiga de 5,55 ori mai mult în Qatar, în comparație cu salariul primit la FCSB

Românii care primesc salarii lunare de 2269 de lei sau mai puțin câștigă, așadar, mai puțin într-un an întreg decât va încasa Florinel Coman per zi, în Qatar, la noua sa echipă.

De la 1 iulie 2024, salariul minim pe economie în România a crescut la 3,700 de lei brut, adică 2,363 lei net, o bornă apropiată de suma indicată de calculul de mai sus.

