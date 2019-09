Reactia oficiala a FCSB dupa "SCANDALUL PLANIC": "E EXCLUS sa plece!" De ce a lipsit la meciul cu Viitorul: motivul din spatele absentei

Planic a lipsit de la meciul cu Viitorul, iar absenta a starnit numeroase speculatii.

Oficialii FCSB sustin ca a fost vorba de o accidentare, nu de un scandal intre jucator si conducere. Narcis Raducan spune ca nu s-a pus si nu se pune problema ca fundasul sarb sa plece de la FCSB in perioada urmatoare.



"Planic a fost usor accidentat inaintea returului din Portugalia si azi efectiv simtea dureri. Antrenorul a decis sa il lase acasa in mod normal ca daca il pierdem poate lipsi o luna. La gamba daca nu ma insel este zona unde are probleme. Si este exclus sa plece, este unul din cei mai buni jucatori ai echipei, nu se pune si nu s-a pus problema sa plece Planic de la echipa. Nu expira intelegerea in vara, are optiune din partea clubului inca un an, deci nu exista acest risc", a declarat Narcis Raducan la finalul partidei cu Viitorul.

Reactia impresarului lui Planic: "Sunt socat! E o minciuna grosolana!"

Zvonko Milojkovic, impresarul lui Bogdan Planici, a dezmintit furibund informatiile publicate de Fanatik ca Bogdan Planici a fost scos din lotul pentru partida cu Viitorul de catre Gigi Becali dupa ce ar fi facut scandal dupa eliminarea din Europa League!

Planici a luat decizia de a nu mai vorbi cu presa din Romania, fiind afectat de ceea ce a aparut in presa duminica seara. Planici a lipsit de la meciul cu Viitorul de teama unei accidentari care sa-l faca sa rateze tot sezon!

"Sunt socat. E o minciuna grosolana, mie nu imi vine sa cred ceea ce aud. Bogdan a fost accidentat si de asta nu a putut sa joace" a declarat Zvonko Milojkovic, impresarul lui Bogdan Planici, pentru Pro TV.