Reactia neasteptata a Craiovei la doar cateva minute dupa comunicatul lui De Nooijer: "Asteptam scuze din partea lui!" Ce ii reproseaza oltenii

Conflictul dintre Craiova si Viitorul este departe de a fi incheiat.

La doar cateva minute dupa ce Viitorul a emis un comunicat prin care Bradley de Nooijer si-a prezentat versiunea asupra incidentului de la meciul de luni seara, oltenii au replicat la randul lor printr-un comunicat.

Craiova asteapta scuze din partea jucatorului Viitorului pentru comportamentul acestuia din timpul partidei, lasand de inteles ca reactia lui Bancu a venit ca urmare a reactiei lui De Nooijer.



"Avand in vedere declaratiile mincinoase ale antrenorului secund al echipei FC Viitorul, minciuni dovedite si prin raportul de joc al arbitrului, clubul Universitatea Craiova va sesiza in cursul zilei de maine comisiile disciplinare ale FRF pentru a se lua masuri impotriva mincinosilor. In acelasi timp, Universitatea Craiova condamna gesturile reprobabile ale jucatorului Bradley de Nooijer de a-i provoca pe suporterii nostri imediat după inscrierea primului gol al partidei. Asteptam din partea acestuia scuze adresate suporterilor. Bradley de Nooijer a venit intr-o tara care l-a primit cu bratele deschise, iar el in schimb trebuie sa arate un minim respect suporterilor", se arata in comunicatul Craiovei.