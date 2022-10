Reacția lui Sorin Cârțu după ce Mirel Rădoi a cerut staff-ului să-i fie mai aproape. Ce a transmis președintele Universității Craiova

După meci, Mirel Rădoi și-a exprimat sentimentul de regret după ce Marian Copilu a decis să o părăsească pe Universitatea Craiova și a cerut ca staff-ul să-i fie mai aproape, cu Sorin Cârțu în frunte, evidențiind că ar putea veni chiar cineva în locul lui.

Cu toate acestea, președintele Universității Craiova a avut o reacție tranșantă la adresa lui Mirel Rădoi, specificând că a fost vmereu aproape de el.

Ce a spus Sorin Cârțu

„Am fost tot timpul aproape de el și voi fi în continuare. El a vrut să scoată în evidență că trebuie cineva foarte apropiat lângă el, care să stea tot timpul la antrenamente, așa cum ar face un director sportiv.

Probabil (n.r. va fi numit în funcție un nou președinte executiv). Decizia este la patronat, discutăm, dar toate aceste decizii se iau după mai multe discuții. Avem oamenii în apropierea lui, avem team manager și nu este o problemă. Suntem tot timpul aproape de el”, a spus Sorin Cârțu, potrivit Fanatik.

Mirel Rădoi, dezamăgit deși echipa sa a câștigat cu UTA! Jucătorul contestat la care spune că nu va renunța

„Am trăit cu emoţii la 2-1 şi era mai uşor dacă încheiam meciul mai devreme, la orice minge lungă se poate întâmplă orice. Din păcate la mingiile lungi pe final nu am reuşit mare lucru. Am avut câteva momente de panică.

Trebuie să lucrăm la partea negativă şi să păstrăm cea pozitivă. Trebuie să remediem problemele. Adversarul îşi creează putine ocazii, e şi vina mea că nu am reuşit să îi ţin motivaţi fiind plecaţi mult de acasă.

Despre Dan Nistor, eu mereu am avut încredere în el și nu mă interesează ce spun alții, care ziceau că e prea bătrân ca să mai fie la echipă. Bairam e foarte bun ofensiv, a învăţat să atace şi spaţiile, calitatea şi viteza fac diferenţa.

(n.r. - despre plecarea lui Marian Copilu) De când am ajuns la acest club s-a zis că am avut o ceartă, dar noi n-am avut nici măcar o discuţie contradictorie, pentru mine e o pierdere plecarea lui. Cineva trebuie să fie mai aproape de echipă, Cârţu de exemplu, sau să vină cineva în locul lui. E destul de lung drumul între antrenor şi patron, nu cred că e nici ok. El a decis după atâţia ani plecat de acasă să fie mai aproape... şi e şi normal. Patronul echipei are afaceri, este ocupat de asta este nevoie de o legătură între club şi patron.

Echipa era pe 11 când am preluat-o, acum a mai urcat în clsament, însă nu arată așa cum mi-am dorit eu. Cred că până la urmă nimeni nu are o baghetă magică pentru a câștiga toate meciurile”, a spus Mirel Rădoi la finalul meciului cu UTA Arad.

Universitatea a ajuns la opt meciuri consecutive cu gol primit în Superligă. Oltenii veneau după trei înfrângeri consecutive în deplasare.

În urma victoriei de duminică seară, Universitatea Craiova a urcat pe locul patru în clasament. În prima etapă din retur, gruparea din Băniei o va întâlni pe Sepsi OSK (29/10/2022, 21:30).