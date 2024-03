Reacția lui Nicolo Napoli, după ce a pierdut în derby-ul Olteniei la revenirea pe banca lui FCU Craiova

Echipa lui Adrian Mititelu a deschis scorul prin Aurelian Chițu, care a profitat de o respingere nefericită în careul advers al Universității.

Nicolo Napoli: ”Începe alt campionat”

Trupa lui Petev a revenit în joc în partea secundă. Mai întâi Alexandru Mitriță l-a executat pe Robert Popa cu o ”scăriță”, iar apoi Ștefan Baiaram a stabilit scorul final, 2-1.

Nicolo Napoli, revenit la echipa lui Adrian Mititelu în urmă cu doar câteva zile, a tras primele concluzii și se gândește deja la primele partide din play-out.

„Am avut ocazie să facem 2-0, în repriza a doua nu am jucat bine, nu am reușit să marcăm cu un șut de la distanță. Se întâmplă asta în fotbal. Am făcut o primă repriză foarte bună, puteam face 2-0 pentru noi, în a doua repriză au fost schimbări și a venit golul lor. Avem antrenament mâine, ne pregătim, începem play-out-ul.

Eu văd echipa care cred eu că e cea mai bună. Mai sunt încă multe partide, începe alt campionat, sperăm să facem puncte mai multe și să vedem cine câștigă campionatul”, a spus Nicolo Napoli, la flash-interviu.

FCU Craiova va rămâne pe locul 13 în urma rezultatului din meciul cu Universitatea Craiova, și ar urma să înceapă play-out-ul cu 16 puncte.

Adrian Mititelu va fi cu ochii pe meciul de mâine, dintre Oțelul Galați și Poli Iași, ultimul din sezonul regulat. În cazul în care gălățenii vor câștiga meciul, atunci FCU Craiova va începe play-out-ul la Galați.

Dacă Poli Iași va reuși să scoată un rezultat pozitiv în meciul cu Oțelul, atunci FCU Craiova ar urma să dispute primul meci din play-out la Ploiești, cu Petrolul.