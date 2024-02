Reacția lui Mihai Stoica după provocarea "Venim!" a rapidiștilor: "Steagul Letoniei"

"Venim după voi! Venim după FCSB", a fost mesajul public trimis de acționarul majoritar de la Rapid, Dan Șucu, lui Gigi Becali, în contextul luptei la titlu din Liga 1.

Reacția lui Mihai Stoica după provocarea "Venim!" a rapidiștilor

După ultima etapă din Liga 1, una în care Rapid a învins FC Hermannstadt (2-0), iar FCSB a remizat contra lui U Cluj (0-0), Daniel Niculae a apelat la un mesaj similar. Președintele giuleștenilor a postat o fotografie pe Instagram cu niște urme de pași în zăpadă și mesajul "Venim" - aluzie la lupta cu FCSB pentru titlu.

Mihai Stoica a reacționat după mesajul lui Daniel Niculae. Managerul general de la FCSB s-a amuzat de emoticonul alb-vișiniu folosit de președintele Rapidului, care reprezintă drapelul Letoniei, însă s-a abținut de la comentarii mai tăioase.

"Steagul Letoniei! (n.r - râde). Oricum, mie astea îmi plac. Cred că tema este din Game of Thrones. Știu că Nico a mai făcut niște referiri la Game of Thrones, și eu am văzut și mi-a plăcut. Mie îmi place Daniel Niculae, e un tip ok.

Unul dintre cei mai buni prieteni pe care îi am și pe care i-am avut vreodată în fotbal e Vasile Maftei, care urăște culorile noastre. Dacă împărțim cu 10 ura lui nu știu dacă e cineva de la noi care să urască Rapidul cum urăște el (n.r - FCSB).

Eu am îngropat securea războiului cu Săpunaru, cu care aveam cele mai mari clinciuri posibile. Tocmai d-aia nici nu zic nimic. Îmi vin multe să spun, dar chiar nu vreau", a spus Mihai Stoica, la Orangesport.

Oficialul vicecampioanei a recunoscut că și-ar dori ca FCSB să câștige titlul de campioană în ultima etapă, chiar pe terenul Rapidului: "Dacă noi terminăm pe locul 1 și Rapid termină locul 2 sezonul regulat, ultimul meci din campionat e în Giulești pentru că așa e țintarul. Dacă s-ar termina meciul cu un rezultat care ne-ar face campioni, normal că mi-aș dori. Mi-aș dori mai mult decât să se termine campionatul cu câteva etape înainte. Ar fi ceva foarte frumos".