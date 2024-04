Reacția lui Marius Măldărășanu după ce Dani Coman a anunțat că pleacă de la FC Hermannstadt

Dani Coman nu va mai fi președintele grupării sibiene. Fostul portar și-a depus demisia în cursul zilei de joi.

După ce a fost dorit de nume grele din campionatul intern, precum CFR Cluj sau FC Argeș, Coman a spus că vrea să stea departe de lumea fotbalului o perioadă.

Marius Măldărășanu i-a dedicat victoria de la Arad lui Dani Coman

"Da, aseară ne-a anunțat și pe noi, dimineața la analiza video le-am spus mai departe jucătorilor, le-am cerut să joace și pentru el. Am format această echipă împreună, plus staff-ul, patronul și ceilalți.

Nu e ușor, dar el vă poate spune mai multe de decizia asta. E o problemă pentru noi, le-am cerut jucătorilor că, dacă tot va pleca, să plece cu o victorie. Merită lucrul ăsta", a declarat Măldărășanu, după meci.

Dani Coman: "Sub nicio formă nu voi reveni!"

După Hermannstadt - UTA Arad, scor 3-1, președintele sibienilor a vorbit pentru ultima oară în calitate de președinte al clubului sibian.

„Nu, sub nicio formă nu voi reveni, sunt fericit pentru meciul de azi. Nu am decât cuvinte de laudă pentru tot ceea ce am întâlnit la Sibiu, de la patroni la suporteri și la oamenii cu care am lucrat. Sunt mândru de performanțele obținute, sunt mândru că am văzut oamenii fericiți, dar decizia este luată și cred că este mai bine pentru toată lumea.

Nu se pune problema financiară, băieții sunt cu banii la zi. Nu există probleme la Hermannstadt, din contră. Echipa are stabilitate din punct de vedere financiar, cred că las echipa acolo unde merită, unde își doresc oamenii, pentru că s-au făcut eforturi ca această echipă să continue atunci când a retrogradat.

Sunt fericit că am avut realizări la Sibiu pentru că asta e cel mai important, să rămână ceva după tine”, a declarat Dani Coman, după meci.

