Reacția lui Liviu Ciobotariu după a cincea înfrângere consecutivă a lui Sepsi OSK 

Unicul gol al partidei a fost marcat de Dan Nistor (82 - penalty), după ce tot el fusese faultat de Bogdan Oteliţă. Fiecare echipă a avut câte o bară, gazdele prin Robert Silaghi (34), iar covăsnenii prin Gabriel Debeljuh (75).

Pentru Ioan Ovidiu Sabău, a fost a 250-a partidă ca antrenor în primul eșalon din România, având în palmares 96 de victorii, 63 de remize şi 91 de înfrângeri.

Sepsi OSK a suferit a cincea înfrângere consecutivă în campionat, dintre care patru în deplasare. U Cluj e neînvinsă de patru etape, în care are două victorii şi două egaluri.

Concluziile lui Liviu Ciobotariu după înfrângerea cu U Cluj

Tehnicianul covăsnenilor a vorbit despre situația critică în care se află echipa în această perioadă, explicând că numeroasele accidentări au avut un rol important în rezultatele slabe obținute în ultimele etape.

"A fost un joc echilibrat, nici U Cluj nu a avut multe șanse, dar asta nu ne avantajează cu nimic. Ca posesie, cei de la U Cluj au stat mai bine decât noi.

Am fi avut această șansă dacă am fi marcat la ocazia pe care am avut-o la 0-0. Când lucrurile nu merg, nu ai nici șansă, nici noroc. Este o situație delicată. Cei care iubesc această echipă sunt supărați, dezamăgiți. Suntem conștienți, facem tot ce e posibil să ieșim din această situație. Trebuie să recuperăm din jucătorii pe care îi avem indisponibili, această pauză a venit foarte bine pentru mine, pentru noi.

Nu există așa ceva. Jucătorii sunt dezamăgiți, supărați, nu mai au moral, nu mai au încredere în ei, dar este normal după ce pierzi cinci meciuri consecutive. Dar grupul este unit, așa a fost dintotdeauna.

Pe început de campionat am avut tot lotul la dispoziție și s-a văzut acest lucru, după meciul de la Craiova au apărut problemele. Astăzi am avut pe bancă trei-patru copii, dar asta nu e o scuză. Trebuie să redresez corabia", a declarat Liviu Ciobotariu, la finalul partidei.