Reacția lui Ioan Ovidiu Sabău, după revenirea cu victorie la U Cluj: "Dintr-o astfel de situație doar așa ieși!"

Elevii lui Sabău au controlat partida de pe Cluj Arena și au deschis scorul în minutul 37, prin Thiam. Deși a rămas în inferioritate numerică din startul reprizei secunde, în urma eliminării lui Meleke, FC Voluntari a egalat prin Damașcan, în minutul 62. U Cluj s-a impus pe final, în minutul 88, grație reușitei lui Lorand Fulop.

Reacția lui Ioan Ovidiu Sabău, după revenirea cu victorie la U Cluj

Ioan Ovidiu Sabău, revenit pe banca tehnică a unei echipe după o pauză de aproape nouă ani, a lăudat atitudinea jucătorilor săi, însă le-a transmis că este doar începutul și trebuie să rămână concentrați, având în vedere situația complicată din clasament a Universității Cluj.

"Am controlat jocul, am avut încredere că vom face un meci foarte bun. Ne-am pregătit foarte bine, jucătorii au arătat caracter. Știam că o să ne dominăm fizic adversarul și vom avea șanse mari să câștigăm. S-a văzut clar că am avut controlul jocului contra unui adversar cu experiență, cu un portar excelent, care a avut intervenții extraordinare. A trebuit să schimb din mers sistemul, să fiu inspirat la schimbări, iar ei să intre foarte motivați și să știe ce au de făcut. De multe ori ne-am precipitat, n-am avut răbdare să pasăm. E o victorie muncită, meritată, jucătorii aveau nevoie. Cred că cel mai mult aveam eu nevoie de victoria asta.

Trebuie să îi antrenez foarte bine și să cer foarte mult de la ei. Trebuie să înțelegem că momentan n-am realizat absolut nimic, doar o victorie de moral care mă ajută și pe mine să mă impun mai bine în fața jucătorilor. Sper să nu se întâmple ce s-a întâmplat la începutul campionatului și să obținem victoriii. Trebuie să fim pragmatici și să jucăm la rezultat. Am văzut o precipitare la anumiți jucători pentru că e presiunea foarte mare. Poziția în clasament pune presiune pe fiecare dintre noi, nu e ușor să stai penultima în clasament.

Trebuie să rămânem în continuare focusați pe ceea ce înseamnă pregătirea, să nu începem să ne relaxăm prea mult. Dintr-o astfel de situație ieși când ai jucători cu caracter, care sunt profesioniști și în afara terenului", a spus Sabău.

După victoria cu FC Voluntari, U Cluj a urcat, cel puțin temporar, pe locul 12 în Liga 1, cu 22 de puncte.

În runda următoare, ardelenii vor primi vizita celor de la Rapid, vineri, 27 ianuarie, de la ora 20:00.