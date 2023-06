Răzvan Oaidă, Iulian Cristea, Deian Sorescu, Joonas Tamm, Boban Nikolov, Sorin Șerban și Billel Omrani au fost dați afară de la echipă, iar Gigi Becali a anunțat că, în locul lor, vor veni alți cinci fotbaliști.

În ultima perioadă a apărut în spațiul public varianta unui transfer al lui Vlad Chiricheș (33 de ani), care a retrogradat în acest sezon cu Cremonese în Serie B.

Becali i-ar fi pregătit și un salariu impresionant, de 30.000 de euro. Întrebat despre transfer, patronul FCSB a negat totul.

Gigi Becali: ”Nu avem treabă cu Chiricheș”

„Nu știu eu despre Chiricheș. Nu știu despre ce vorbiți voi. Omul ăla are un contract acolo, îi facem rău. Cum să vorbim despre el? Omul are contract acolo, nu mai vorbiți aiurea, are de luat de acolo. Nu există așa, nu avem noi treabă cu Chiricheș”, a spus Gigi Becali.

Vlad Chiricheș a evoluat pentru FCSB în perioada ianuarie 2012 - august 2013. Gigi Becali l-a vândut atunci la Tottenham Hotspur pentru 9.5 milioane de euro, moment în care Transfermarkt îl evalua pe internaționalul român la 8 milioane.