FC Botoșani nu a reușit să obțină nici măcar un punct din confruntarea cu 'U' Cluj. „Șepcile roșii” au înscris două goluri și au cucerit toate cele trei puncte pe „Cluj-Arena”.

Reacția lui Flavius Stoican după înfrângerea usturătoare cu 'U' Cluj. Ce a spus antrenorul de la FC Botoșani

Antrenorul botoșănenilor, Flavius Stoican, a vorbit despre evoluția elevilor săi și a evidențiat că golul din prima repreiză al gazdelor a fost înscris dintr-o eroare comisă de băieții săi.

„Știam că e o echipă foarte bună, sunt supărat pentru că în repriza a doua am controlat jocul și nu am reușit să marcăm. În prima repriză au avut ei controlul, au înscris după o greșeală a noastră, dar am revenit, au fost jucători care s-au simțit bine pe teren, chiar dacă era noroi, am avut ocazii, dar au mai marcat ei în urma altei greșeli și asta a fost.

Fotbalul e pe goluri, important e să ne trezim, să avem reacție. Nu se schimbă calitatea fotbaliștilor, ci atitudinea. Și atitudinea lor din a doua repriză îmi dă speranțe că va fi bine”, a spus Flavius Stoican după meci.

'U' Cluj - FC Botoșani 2-0

Gazdele au început perfect confruntarea de pe „Cluj-Arena”. Mamadou Thiam a deblocat tabela în minutul 28, din assistul provenit de la Ovidiu Bic.

În partea a doua a meciului, același Mamadou Thiam și-a trecut din nou numele pe tabela de marcaj, în minutul 84, și a adus cele trei puncte la echipa lui Ioan Ovidiu Sabău.

În consecință, 'U' Cluj a urcat pe locul 11 în clasamentul Superligii, înregistrând 28 de puncte după 27 de meciuri disputate. FC Botoșani se află pe nouă, cu 31 de puncte.