Reacția lui Csaba Asztalos în urma derapajului rasist al lui Dorinel Munteanu după meciul cu Rapid 

Giuletștenii au câștigat datorită golurilor marcate de Rrahmani și Burmaz în prima repriză. Gălățenii au redus din diferență prin Cisotti, în minutul 87. La finalul meciului, Dorinel Munteanu a avut un derapaj rasist la adresa fanilor Rapidului. Sătul de cei care se aflau în spatele băncii sale tehnice și care l-au înjurat constant pe tot parcursul meciului, Dorinel i-a numit „bronzați” pe respectivii fani.

Declarațiile sale cu tentă rasistă au fost dur criticate, iar președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Csaba Asztalos, a vorbit despre acest lucru.

Csaba Asztalos: „Echipa gazdă trebuie să ia măsuri! Nu este permis să fii înjurat, scuipat”

Oficialul CNCD a început prin a critica atitudinea suporterilor care merg la stadion și încep să jignească atât echipa oaspeților, cât și oficialii staff-urilor. Asztalos este de părere că astfel de persoane trebuie evacuate de pe stadion, iar oficialii gazdelor ar trebui să ia măsuri în acest sens.

„Am văzut interviul lui Dorinel Munteanu în direct. Sunt două aspecte. În primul rând, sunt mai mulți oameni de fotbal care, de-a lungul anilor, au criticat acest comportament inadmisibil, din punctul meu de vedere, al unor așa-ziși suporteri care agresează verbal clubul vizitator pe stadion.

Nicăieri în lume nu se întâmplă acest lucru, în țările civilizate, și cred că echipa gazdă trebuie să ia măsuri, să nu se mai întâmple așa ceva. Și cei de pe banca oaspete au dreptul la demnitate umană. Nu este permis să fii înjurat, scuipat, să se facă scandări față de membrii familiei tale! Aceste persoane ar trebui scoase de pe stadioane atunci când au un astfel de comportament față de echipa vizitatoare. Aceste comportamente trebuie sesizate pe procedurile sportive și nu numai!”, a spus Csaba Asztalos conform gsp.ro.

Cum a comentat Csaba Asztalos derapajul lui Dorinel Munteanu

În ceea ce privește declarațiile făcut de antrenorul Oțelului, președintele CNCD a spus că Dorinel Munteanu ar trebui să fie un exemplu, astfel că ieșirea sa nu este deloc justificată și că se va analiza în cadrul ședinței dacă va exista o sancțiune.

„Un antrenor este un formator de opinie în societate, este un exemplu, mai ales pentru copii. Noi am crescut cu Generația de Aur, inclusiv cu domnul Dorinel Munteanu, și indiferent de starea în care îl aduc spectatorii, un antrenor, un lider al unui club nu are dreptul și trebuie să se controleze de la astfel de derapaje.

Și nu mă refer acum la declarația domnului Munteanu, pentru că nu vreau să mă antepronunț. În ședința de astăzi (n.r. - miercuri) există o propunere de autosesizare și Colegiul Director va dezbate această propunere și va adopta o decizie. Iar la cum cunosc eu Colegiul, există o mare probabilitate să dăm curs acestei propuneri de autosesizare. Nu doar față de Dorinel Munteanu, ci și de clubul Oțelul Galați, pe care îl reprezintă.

Repet, sunt două aspecte. În primul rând, nu este permis ca un antrenor, ca aceia din staff să fie supuși unor agresiuni verbale, înjurături și așa mai departe. Acești așa-ziși suporteri trebuie suspendați, sancționați, dar, dacă ești supus unui astfel de comportament, trebuie să te stăpânești, să te controlezi. Ești un lider, ai o vizibilitate foarte mare și nu putem minimaliza asemenea lucruri.

În niciun domeniu nu are relevanță culoarea pielii. În momentul în care cineva invocă culoarea pielii, este un element rasist. Există o excepție. Dacă cineva dorește să facă un film despre viața lui Nelson Mandela și vrea să recruteze un actor de culoare, acolo e relevantă culoarea pielii și nu are o conotație rasistă. Dar în sport nu înțeleg comportamentul jignitor, nu are relevanță culoarea pielii. Faptul că cineva are un comportament nepotrivit pe stadion nu ține de culoarea pielii”, a adăugat președintele CNCD.